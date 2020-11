De eerste Nederlandse sojadrink is nu verkrijgbaar!

Onder de naam van De Nieuwe Melkboer is op 7 november jl. de eerste lokale Nederlandse sojadrink op de markt gebracht. Een sojadrink die gemaakt is van sojabonen die op Nederlandse bodem zijn geteeld. Een echte primeur als het gaat om het aanbod van plantaardige zuivelalternatieven. Wat het nog specialer maakt is dat de drink super vers aangeboden wordt, en dat proef je! De sojadrink is zeer geschikt voor in je koffie, heeft mooie opschuim-eigenschappen, maar is ook heerlijk in je ontbijt of gewoon om te drinken.

De Nieuwe Melkboer bestaat uit twee nieuwsgierige boerenzonen, Bart en Tom Grobben. Samen hebben wij 3 jaar geleden besloten om een nieuwe (melk)weg in te slaan met ons melkveebedrijf; een plantaardige weg wel te verstaan. We zijn begonnen met het inzaaien van een halve hectare Nederlandse soja op onze boerderij in Twente. Drie jaar later kunnen wij met gepaste trots aankondigen dat onze Nederlandse sojamelk binnenkort verkrijgbaar is! Een geheel nieuwe melk-weg.

De Nederlandse sojamelk is per 7 november in Oost Nederland voor horecazaken beschikbaar bij ‘Bolscher Meer Dan Vlees’ en bij ‘Aanstreekelijk’ voor consumenten. In de Randstad worden onze producten aangeboden bij SLA en VKUSVILL. Geïnteresseerde horeca-ondernemers in de Randstad kunnen onze producten verkrijgen via Chef Centraal.