De beweging naar duurzaamheid; een oproep aan alle schakels in de graanketen om mee te doen

Royal Koopmans zet duurzaamheid in beweging met een initiatief om de hele graanketen te verbinden en activeren. Het doel: met innovatieve producten, initiatieven en oplossingen komen waar voeding, mens en omgeving beter van wordt.

De vraag naar smaakvolle, gezonde en duurzame voeding neemt steeds verder toe. Samen met alle schakels in de graanketen wil Royal Koopmans de beweging naar duurzaamheid in volle gang zetten. Hiervoor nodigt ze specialisten uit elke schakel van de keten uit, letterlijk bij de boer aan tafel, tijdens een online event op 6 juli: Duurzaamheid in beweging, voor een interactieve aftrap naar meer duurzaamheid. Hiermee willen ze de viering van hun 175-jarig jubileum een betekenisvolle inhoud meegeven.

Bij de boer aan tafel

De beweging start letterlijk bij de boer aan tafel! 8 foodprofessionals geven tijdens een online uitzending hun kijk op de toekomst van smaakvolle, gezonde en duurzame voeding. ‘Is duurzaamheid een must voor smaakvolle & gezonde voeding in de toekomst? Hoe kun je duurzaamheid succesvol vermarkten? En hoe maak je het verschil tussen greenwashing en toegevoegde waarde?‘ Onder leiding van foodservice-filosoof en dé man achter het populaire platform & magazine Food Inspiration: Hans Steenbergen, wordt iedere schakel in de keten belicht. Van akkerbouw tot graancollectie, grondstofproductie, bakkerij en (internationale) foodproductie. Hiervoor schuiven aan: Jan Klerken van Scelta Mushrooms, Patrick Blom van Bakkerij Blom, Jurriaan Visser van CZAV, akkerbouwer Arie Pieter Noordermeer, en de CEO, Sourcing Manager en Innovatie & Marketing Manager van Royal Koopmans. De uitzending is online te bekijken op dinsdag 6 juli.

Pioniers in graan

Hoe deze beweging is ontstaan legt Dirk Lodewijk uit, CEO van Royal Koopmans. “Bewust omgaan met mens, milieu en natuur: dáár geloven wij in. Het zit in onze genen. Bij Koopmans is duurzaamheid geen doel op zich, maar een manier om keuzes te maken en inhoud te geven aan onze processen en productontwikkeling, gebaseerd op duurzame grondstoffen en samenwerken in een duurzame keten. Dat is wat anders dan afdwingen of opleggen. Om duurzaam geproduceerde producten goed te kunnen vermarkten moet iedereen in de eerste plaats kennis en inzichten willen delen en samen willen werken vanuit dezelfde drijfveren. Van zaaien tot oogsten, van malen tot bakken: met kennis, vakmanschap en gedrevenheid streven we naar producten met zoveel mogelijk kracht uit de natuur. Puur vanuit de oorsprong!”

Doe mee!

Wil jij meehelpen deze beweging verder te brengen? Kijk en doe mee op 6 juli naar Duurzaamheid in beweging, chat mee na de uitzending, of meld jouw eigen initiatief via Royal Koopmans.