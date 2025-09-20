De provincie Zuid-Holland is dit jaar het sterkst vertegenwoordigd in de KVK Innovatie Top 100, een jaarlijks overzicht van de meest vernieuwende bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Dat maakt de Kamer van Koophandel (KVK) vandaag bekend.

Provincie Zuid-Holland telt 29 bedrijven in de lijst en voert daarmee de ranglijst aan. Op de tweede plaats staat Noord-Holland met 15 bedrijven, gevolgd door Noord-Brabant en Utrecht met 13 bedrijven.

De 100 bedrijven zijn geselecteerd uit 270 inzendingen, beoordeeld door panels van innovatie-experts op criteria zoals impact, originaliteit, omzetpotentie en maatschappelijke betekenis. Ondernemers konden zich inschrijven in één van de vijf categorieën:

Circulaire economie

Energietransitie

Arbeidsmarkt en samenleving

Agrarisch, water en infrastructuur

Gezondheid en voeding

Spannende ontknoping in november

Tijdens de KVK Ondernemersdagen op 14 en 15 november in de Jaarbeurs in Utrecht maakt de vakjury op 14 november de categoriewinnaars bekend. Dan wordt ook onthuld welk bedrijf zich het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland mag noemen en de titel overneemt van Concord Neonatal, de winnaar van vorig jaar met hun baanbrekende Concord Birth Flow.

Naast de vijf categorieprijzen en de algehele winnaar, worden er dit jaar ook vijf Innovatiebelofte-awards uitgereikt voor jonge bedrijven en startups met veelbelovende concepten die net of nog niet op de markt zijn.

Twintig jaar innovatiekracht in beeld

De KVK Innovatie Top 100 bestaat 20 jaar. Waar de eerste edities vooral industriële vondsten toonden, ligt de nadruk anno 2025 op maatschappelijke relevantie en transities. Van duurzame energie en circulaire bouwmaterialen tot medische technologie en AI-gedreven platforms: het mkb laat zien dat innovatie vaak begint bij kleine bedrijven met gedreven ondernemers.

Publiek stemt mee

Het Nederlandse publiek heeft opnieuw invloed op de einduitslag. Tot 20 oktober kan er gestemd worden op één van de 100 finalisten via www.kvkinnovatietop100.nl. De jury weegt 80% van het oordeel, het publiek 20%.

Over de KVK Innovatie Top 100

De verkiezing werd in 2006 in het leven geroepen om de innovatiekracht van het mkb zichtbaar te maken. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot een toonaangevend overzicht van vernieuwend ondernemerschap in Nederland. Aan de ranking is bewust geen geldprijs verbonden: de kracht ligt in zichtbaarheid, erkenning en inspiratie.

Bekijk de Top 100

Foto: de winnaars van de editie in 2024