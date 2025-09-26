Dazzle, de Nederlandse onderneming die wereldwijd organisaties verbindt met zelfstandige (freelance) sustainability-experts, maakt met trots bekend dat het gloednieuwe Science Based Targets Initiative (SBTi) Certification Program nu toegankelijk is voor de freelancers binnen het getoetste Dazzle-netwerk.

Waarom dit belangrijk is

De druk op bedrijven om hun klimaatambities waar te maken neemt snel toe. Het zetten en valideren van de zogeheten ‘science-based targets’ volgens de methodologie van SBTi is inmiddels de wereldwijde standaard geworden. Toch ervaren veel organisaties dat het proces complex en tijdrovend kan zijn.

Doordat SBTi en Dazzle samenwerken zorgen zij ervoor dat hun netwerk van getoetste freelancers de kans krijgen hun kennis te verdiepen via het certificeringsprogramma. Voor bedrijven betekent dit directe toegang tot een netwerk van gecertificeerde- en onafhankelijke consultants die klaarstaan om hun klimaatstrategie concreet vorm te geven.

Van commitment naar actie

“Dit is een belangrijke stap in onze missie om het inhuren van hoogwaardige duurzaamheid expertise toegankelijker te maken voor bedrijven,” zegt Robert Smith, oprichter en CEO van Dazzle. “We zijn trots dat ons netwerk van freelancers via dit programma de kans krijgt zich te certificeren en zo organisaties wereldwijd nog beter kan ondersteunen bij het realiseren van hun klimaatambities.

Onze consultants werken vandaag al met bedrijven als PostNL, Rituals, Indeed en Le Creuset Group, en deze certificering stelt hen in staat hun kennis te verdiepen en nog gerichter waarde toe te voegen.”

Wat dit betekent voor organisaties

Met gecertificeerde experts aan boord krijgen bedrijven toegang tot consultants die zijn getraind volgens de nieuwste SBTi-richtlijnen en daarbij kunnen ondersteunen. Via Dazzle kunnen organisaties binnen 48 uur gekoppeld worden aan een geschikte zelfstandige expert, afgestemd op sector, taal en andere specifieke criteria.

Een opvallend element in de werkwijze van Dazzle is de “meet the consultant first”-aanpak: organisaties krijgen altijd eerst de kans om vrijblijvend kennis te maken met een consultant voordat ze besluiten samen te werken. Dit vergroot het vertrouwen en helpt bij het vinden van een optimale match met de specifieke uitdagingen en cultuur van het bedrijf.

Vooruitblik

Dat Dazzle samenwerkt met SBTi, onderstreept hoe technologie, netwerk en inhoudelijke expertise elkaar kunnen versterken. Voor organisaties die hun klimaatdoelen serieus nemen, opent dit de deur naar experts die niet alleen gecertificeerd zijn, maar ook de praktijkervaring hebben om écht verschil te maken.

