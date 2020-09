Datacenter CyrusOne, gemeente Haarlem en bedrijvenpark PolanenPark onderzoeken haalbaarheid gebruik restwarmte voor 15.000 huizen

Gemeente Haarlem, bedrijvenpark PolanenPark, een ontwikkeling van SADC, en CyrusOne Inc., een vooraanstaand wereldwijd datacenter, hebben een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk de economische en technische haalbaarheid van een warmtenet in de regio te onderzoeken. De intentieovereenkomst is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de drie partijen tijdens het afgelopen jaar. In het project gaat het om het gebruik van de restwarmte van het waterkoelingsproces van CyrusOne’s Amsterdam I datacenter op PolanenPark. Deze warmte wordt gebruikt voor een nieuw warmtenet om 15.000 huizen in de wijk Schalkwijk/Meerwijk in Haarlem te verwarmen. Als het plan haalbaar blijkt, wordt in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe overeenkomst getekend om de ontwikkeling te starten, waarbij het datacenter van CyrusOne Amsterdam I naar verwachting de allereerste warmtebron zal leveren.

De intentieovereenkomst is mogelijk gemaakt door de afstemming en overeenstemming tussen het datacenter, de grondeigenaar en de lokale overheid. De gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. CyrusOne en SADC willen een ​​strategische partner zijn in de verduurzaming.

Matt Pullen, EVP en Managing Director Europe CyrusOne: “Het is cruciaal dat we datacenters bouwen die werken op een manier die past bij een duurzame toekomst. De COVID-19-pandemie heeft de vraag naar datacentercapaciteit vergroot, omdat consumenten steeds afhankelijker worden van digitale tools voor werken op afstand, leren en entertainment. De ondertekening van deze intentieovereenkomst is een enorme vooruitgang voor de datacenterbranche. We hopen dat er projecten volgen waarin gemeentes en grondeigenaren, zoals gemeente Haarlem en SADC, samen met CyrusOne blijk geven van hun inzet aan vergelijkbare duurzame projecten.”

Arnoud van der Wijk, projectdirecteur PolanenPark: “De Metropoolregio Amsterdam hanteert zeer strikte duurzaamheidsvoorwaarden voor de ontwikkeling van datacenters. PolanenPark en Schiphol Trade Park in Hoofddorp, beide ontwikkelingen van SADC, zijn twee van de weinige locaties in de regio die aan deze voorwaarden voldoen doordat deze worden ontwikkeld volgens het Green Data Center Campus concept. Het gebruik van restwarmte is een van de belangrijkste pijlers van de Green Datacenter Campus. Ik ben er trots op dat we dit project samen doen: via een leiding de restwarmte naar de woningen van Meerwijk brengen en daarmee een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit project is uniek voor Nederland en ver daarbuiten.”

Robbert Berkhout, wethouder gemeente Haarlem: “Haarlem zet zich in om in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar alternatieven voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Met het onderzoek naar het gebruik van restwarmte zet Haarlem een ​​belangrijke stap in de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk. ”