Onderzoek draagt bij aan kennis over duurzaamheid, maar hoe maken we de onderzoekspraktijk zelf duurzamer? Aan twintig projecten uit de call die in 2025 door NWO en het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) is uitgezet om duurzame onderzoekspraktijken in de wetenschap te stimuleren, is financiering toegewezen; van ‘groenere’ AI tot bewuster academisch vliegen (of helemaal niet).

Over de call Fonds Duurzamer Onderzoeken

Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling stellen onze samenleving voor urgente uitdagingen. Onderzoekers en onderzoeksorganisaties spelen een onmisbare rol in het ontwikkelen van oplossingen voor de grote uitdagingen rond klimaat, milieu en leefomgeving en in het begrijpen, voorkomen én het omgaan met deze duurzaamheidsvraagstukken. Maar ook het uitvoeren van onderzoek heeft een eigen ecologische voetafdruk. Denk aan CO₂-uitstoot door mobiliteit, energie- en datagebruik of materiaalverbruik in labs.

NWO ziet verduurzaming als een gedeelde verantwoordelijkheid van financiers, onderzoeksinstellingen, onderzoekers en andere partners in de kennisketen. Met deze call wil NWO ecologische verduurzaming aanjagen en ernaar streven dat onderzoekers hun onderzoek kunnen uitvoeren met zo min mogelijk ongewenste impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Duurzame onderzoekspraktijken kunnen bijdragen aan toekomstbestendigheid, risicobeperking, efficiëntie en kostenbesparing. Daarnaast past het bij de wetenschap een voorbeeldrol in te nemen in maatschappelijke transities zoals de klimaattransitie, en nieuwe kennis en innovaties te ontwikkelen die breed in de maatschappij toepasbaar zijn.