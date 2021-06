Data for Good lanceert open beta platform

Partner



Data for Good (DFG) kondigt publiekelijk de lancering van een open beta platform aan. Het eerste platform dat wereldwijde duurzaamheidsgegevens omzet in gemakkelijk te begrijpen ‘dashboards’ om de voortgang te meten richting het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De overkoepelende ambitie is het bouwen van een betere en duurzamere wereld door middel van data.

“Zonder data weten we niet waar we heen gaan; het is onmogelijk om doelen te stellen, en nog minder om de voortgang te volgen die we maken om die doelen te bereiken”, zegt Kelly Ruigrok, CEO van Data for Good. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) dienen als kader om tegen 2030 een betere en duurzamere wereld te bereiken. Het bereiken van alle 17 SDG’s is echter geen gemakkelijke taak, vooral niet als we weten dat we slechts een obscuur begrip hebben van onze vooruitgang. Daarom “moeten we de wereldwijde vooruitgang in de gaten houden om ervoor te zorgen dat we op koers blijven, en dat is precies wat we willen doen bij Data for Good”

Sinds februari 2021 werkt het DFG-team hard aan het ontwikkelen van nieuwe features en functionaliteiten voor hun platform. Alle gebruikers kunnen nu Projectpagina’s maken die de activiteiten en voortgang van hun Projecten weergeven, de DFG HUB gebruiken om Stakeholders voor hun duurzaamheidsprojecten te vinden, en Fact-checks aanvragen om de betrouwbaarheid van hun producten te garanderen. Voor organisaties en landen heeft Data for Good gepersonaliseerde Dashboards ontwikkeld die de voortgang op het gebied van duurzaamheid meten en weergeven. Het platform zet Project datasets snel om in gemakkelijk te begrijpen Dashboards die de algemene voortgang van een organisatie of land weergeven. Op deze manier biedt Data for Good organisaties en landen een tool om hun duurzame vooruitgang aan de wereld te tonen, erkenning te krijgen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, en bij te dragen aan het bouwen van een betere en duurzamere wereld.

Partners zoals “Gelderland” hebben zich al aangesloten bij het platform. Zij gebruiken het platform om de voortgang van hun “Gelders Klimaatactieplan” te meten. In dit plan maken zij duidelijk dat ze hun impact op het milieu willen verminderen door zich te richten op hun vijf belangrijkste emissiebronnen: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrieën en bedrijven, landbouw en landgebruik en elektriciteitsproductie. Ze streven ernaar om hun CO2-eq-uitstoot in 2030 met 55% te hebben verminderd. Het platform meet de voortgang naar dit doel en combineert deze met de voortgang van andere Nederlandse changemakers om een Country Dashboard van Nederland te creëren. Dit Dashboard geeft de landelijke voortgang richting het behalen van de SDGs weer. Uiteindelijk zullen de data van het Nederlandse Country Dashboard worden gecombineerd met de data van alle andere Country Dashboards om de wereldwijde voortgang richting het behalen van SDG’s weer te geven.

Op dit moment focust Data for Good zich op het vergroten van hun bereik om actueel inzicht te krijgen in hoeverre er voortgang is geboekt richting het behalen van de SDG’s. Hiermee hopen ze hun tweede ambitie te verwezenlijken, namelijk het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders en capaciteitsopbouw om zo transparantie en verantwoording te bevorderen. Data for Good verheugd zich om de deuren voor gebruikers te openen, maar ziet de lancering van het open beta platform nog steeds als een stap in het proces. Ze zullen blijven innoveren en waar nodig is nieuwe functies toevoegen. Met de lancering van het open beta platform kunnen gebruikers nu meer te weten komen over de SDG’s, zich laten inspireren door de Data for Good’s Missies, in contact komen met changemakers over de hele wereld en, het belangrijkste, hun duurzame voortgang richting het behalen van de SDG’s meten op wereldwijde schaal.

Ontdek hoe Data for Good u kan helpen door u te registreren op data-for-good.com.