De groei in batterijtoepassingen leidt tot een toenemende stroom afgedankte batterijen in Nederland. Stichting OPEN organiseert en stimuleert namens producenten en importeurs in Nederland de efficiënte, veilige en duurzame inzameling en verwerking van (o.a.) draagbare batterijen en (fiets)accu’s. Het wordt daarom steeds belangrijker om inzicht te hebben in de nationale verwerkingscapaciteit en de verdere ontwikkeling daarvan.

Stichting OPEN lanceert daarom een marktverkenning waarmee we een fundament leggen voor samenwerking met Nederlandse marktpartijen en bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige infrastructuur voor batterijverwerking in Nederland. Bedrijven, kennisinstellingen en andere belanghebbenden die actief zijn in batterijrecycling zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze marktverkenning.

Aanvullende informatie over de marktverkenning en details over de registratie lees je hier.