Danone viert 125-jarig jubileum Nutricia met forse investering in de toekomst in verduurzaming

Nutricia, onderdeel van Danone, bestaat 125 jaar. Met een investering moderniseert het bedrijf haar fabriek in Zoetermeer. Hiermee wil zij blijven bijdragen aan de gezondheid van mensen wereldwijd en haar gevestigde rol als voedingsmiddelenbedrijf in babyvoeding en medische voeding behouden. In praktijk betekent de vernieuwing van Zoetermeer onder andere een toename van de productiecapaciteit, investering in kwaliteit en innovatie, digitalisering van processen en belangrijke stappen in duurzamere productie. Eerder werd al een nieuwe fabriek in gebruik genomen in Haps.



Wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid drijft Nutricia al decennialang tot het ontwikkelen van hoogwaardige voeding. Voor ondersteuning van jong en oud en mensen die aangepaste voeding nodig hebben.

Modernisering en innovatie

Vanwege het belang van voeding intensiveert Nutricia haar inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten. Dat moederbedrijf Danone, Nederland als belangrijke markt beschouwt, blijkt uit diverse investeringen. Sinds de overname van Nutricia in 2007 investeerde Danone veelvuldig in locaties in Nederland:

Een onderzoekscentrum in Utrecht, Danone Nutricia Research.

De opening van een nieuwe fabriek in Haps in 2019.

De opening van een tweede hoofdkantoor in Hoofddorp in 2019.

Opening van een nieuw distributiecentrum naast de fabriek in Haps (gepland laatste kwartaal 2021).

Als meest recente inspanning zal Danone ook de Nutricia fabriek in Zoetermeer moderniseren.

Nederlands erfgoed, klaar voor de toekomst

Paul Oerlemans, General Manager Danone in Nederland: “Voor Danone is Nederland zeer belangrijk, niet alleen als markt, maar ook omdat Nederland een zeer prominente rol vervult binnen Danone. De vestigingen in Zoetermeer en Noord-Brabant produceren medische- en babyvoeding die we wereldwijd distribueren. Ons onderzoekscentrum in Utrecht vormt de spil van ons kennisnetwerk en in Hoofddorp staat het mondiale hoofdkantoor van onze Specialized Nutrition divisie. We kunnen stellen dat Nederland het tweede thuisland van Danone is.”

Liam Carmody, directeur van de fabriek in Zoetermeer: “In Zoetermeer produceren we baby- en medische voedingen die we overal ter wereld verkopen. Voor consumenten betekent de investering dat we de geavanceerde producten die we ontwikkelen in ons centrum voor onderzoek en innovatie nu nog beter naar de markt kunnen brengen. Daarnaast biedt de investering ook volop mogelijkheid om onze huidige en toekomstige medewerkers verder te ontwikkelen, zij maken immers deel uit van een fabriek van de toekomst. Dit draagt bij tot voortdurende verbetering van onze producten en dienstverlening.”

Duurzame groei

Duurzaamheid staat centraal in de investeringen, in lijn met de visie ‘One Planet. One Health’ van Danone. Zo realiseert de nieuwe fabriek in Haps, ten opzichte van de oude fabriek de helft minder CO2 uitstoot, terwijl de productiecapaciteit is verdubbeld. Met de nieuwe investering in Zoetermeer wordt de productiecapaciteit uitgebreid met een lager energieverbruik (-25%) en een verlaging van het watergebruik (-50%) ten opzichte van de huidige situatie. De Danone fabrieken in Nederland maken gebruik van hernieuwbare elektriciteit en Nutricia zet zich in om tegen 2025 verpakkingen circulair te maken. Dit alles in lijn met de ambitie van Danone om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

B Corp™



Voor 2025 wil Danone voor al haar dochterondernemingen wereldwijd het prestigieuze B Corp™ certificaat behalen. In Nederland zijn de handelsentiteiten van Nutricia, Alpro en Danone zuivel reeds gecertificeerd. Het bedrijf verwacht op korte termijn certificaten voor de resterende entiteiten te realiseren. De inzichten die zijn opgedaan gedurende de certificering zullen een belangrijke rol spelen in het verder verduurzamen van de Nederlandse activiteiten van Danone.

Fotobijschrift: Vlnr: Liam Carmody, Burgemeester Michel Bezuijen en Paul Oerlemans en vieren het 125-jarig jubileum van Nutricia.