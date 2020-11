Damen Shipyards bouwt negen hybride en elektrische ferry’s voor Waterbus

Op 2 november heeft Damen Shipyards een contract getekend met de Nederlandse ferry joint venture Aqualiner-Swets voor in totaal negen passagiersschepen. Met deze schepen verzorgt de joint venture vanaf 2022 namens de Provincie Zuid-Holland en de Regio, beter bekend als Waterbus, het openbaar vervoer tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Aqualiner-Swets bleek de winnaar te zijn van een door de EU aanbesteed contract van maximaal vijftien jaar. Damen levert in totaal negen schepen, waarvan zes hybride en koolstofvezel Waterbussen voor de snelle Intercity-routes tussen Sliedrecht, Dordrecht, Rotterdam en Werelderfgoed Kinderdijk. Damen en de nieuwe operators hebben in het ontwerp de mogelijkheid opgenomen om deze schepen uiterlijk in 2030 om te bouwen naar volledige elektrische voortstuwing. De overige drie schepen, de City Ferries, zullen vanaf de start van de dienst in 2022 volledig elektrisch zijn en gaan een dienst leveren in het stadsgebied van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Damen heeft de schepen ontwikkeld om de groene ambities van Aqualiner-Swets, de provinciale gedeputeerde van Transport en alle lokale overheden waar te maken, inclusief dat alle veerdiensten in 2030 volledig emissievrij zijn. Alle negen Waterbussen zijn dan ook uiterst efficiënt in termen van van gewicht, rompontwerp en systemen, met een hybride-elektrische opstelling voor peak shaving. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat terug te vinden is in het totale scheepsontwerp. Zo heeft Damen het interieur van de schepen volledig circulair ontwikkeld, met natuurlijke materialen zoals wol en hout en gerecyclede materialen.

Samen met het Maritiem Onderzoeksinstituut Nederland (Marin) voerde Damen een parametrische studie en rompoptimalisatie uit om de prestaties op de low wash catamarans te verbeteren. Dit is bedoeld om de door de vaartuigen geproduceerde zogspoeling te verminderen, om zo geen overlast te veroorzaken voor degenen die in het werkgebied op het water wonen en werken.

Vincent Maes, Sales Manager Benelux: “Ons werk aan dit project is een goede demonstratie van de rol van Damen, niet alleen als scheepsbouwer, maar ook als leverancier van uitgebreide maritieme oplossingen. Bijzonder is de nauwe samenwerking met het team van Aqualiner-Swets. Samen hebben we elk aspect van de operatie overwogen, waarbij we hebben gekeken naar scheepstypes, routes en snelheden voor maximale brandstofefficiëntie en methoden hebben overwogen om de passagierservaring te verbeteren. De samenwerking is tot nu toe uitstekend verlopen en we kijken ernaar uit om deze tijdens de bouw en daarna voort te zetten. ”

Oprichters van Aqualiner-Swets Gerbrand Schutten en Maurice Swets hechten veel waarde aan het vermelden dat de samenwerking met Damen een grote bijdrage heeft geleverd aan de snelle groei van hun ferrymaatschappij.

Gerbrand Schutten: “Vanaf het moment dat we in 2017 samenkwamen om DeWaterbus in Antwerpen op te richten, geloofden de heer Kommer Damen en zijn bedrijf in onze inspiratie, strategie en aanpak voor de reis van de klant en onze kostbare omgeving. Met als resultaat dit geweldige contract en niet minder dan negen nieuwe opwindende hybride en elektrische veerboten. Het was en zal een hele reis worden, maar zoals Franklin Roosevelt ooit zei: ’Een gladde zee heeft nooit een ervaren zeeman gemaakt’. ”

Foto: Vincent Maes (Sales Manager Benelux Damen), Kommer Damen (Chairman Damen), Gerbrand Schutten (Chief Executive Officer Aqualiner) en Maurice Swets (Chief Executive Officer Swets ODV Maritiem)