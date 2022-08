Op 2 september, tijdens ESEF Maakindustrie in de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht, houdt Dewi Wesselman, Group Sustainability Coordinator van Damen Shipyards Group, een inspirerende sessie over duurzaam ondernemen in haar branche. Ze vertelt over de ambitie van Damen om in de toekomst de meest duurzame scheepbouwer van de wereld te worden. Tijdens haar sessie gaat ze in op de uitdagingen die hierbij komen kijken – met als grootste uitdaging het ontwerp en de bouw van een 100% circulaire ferry in 2025. Hoe haalbaar is dat nou eigenlijk?

Wesselman, die een achtergrond heeft in Strategic Product Design en Communication Design for Innovation aan de TU Delft, werkt sinds 2017 voor Damen Shipyards Group. Ze houdt zich bezig met circulariteit en denkt mee over de complete levenscyclus van een schip. Ze werkt ongeveer 3 dagen per week aan de realisatie van dit project om tegen 2025 een 100% circulaire ferry te ontwerpen en te bouwen. ‘Het is een Big Hairy Audacious goal,’ zegt ze. ‘We worden er stiekem ook lichtelijk nerveus van. Maar dat is ook het doel van onze duurzame ambitie. Het is tijd om urgentie te creëren en actie te ondernemen. We moeten de walk the talk gaan doen.’

Nog niet overal een antwoord op

Tijdens haar sessie gaat Wesselman dieper in op het proces om een circulaire ferry te ontwerpen en bouwen. Ze vertelt over goede circulaire oplossingen waar al veel over bekend is, zoals het interieur. Maar ook geeft ze een open kijk op de uitdagingen waar ze tegenaanlopen: ‘Bijvoorbeeld de batterijen,’ zegt ze. ‘Zowel de input als de output is momenteel niet circulair. Het is op technisch vlak een enorme uitdaging om een batterij circulair te maken. We zijn aan het onderzoeken wat daarvoor nodig is. Of überhaupt hoe we de hele keten mee kunnen krijgen in onze reis. Het is immers wel iets wat we samen moeten doen.’

Kennis delen en ervaring uitwisselen

Wesselman komt bovendien graag in contact met andere lotgenoten. ‘Bij Damen zijn we altijd op zoek naar mooie samenwerkingen of inzichten. We vinden het interessant om van andere industrieën input te krijgen. Ik vertel over het proces waar we mee bezig zijn, we zijn er nog lang niet. Dit is een open uitnodiging om kennis te maken en ideeën uit te wisselen.’

Wesselman houdt haar sessie op 2 september om van 13.45 tot 14.14 uur in het innovatietheater op ESEF Maakindustrie.

