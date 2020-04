Dag van de Aarde: SodaStream video roept op planeet niet te vergeten

SodaStream, het wereldwijde bruiswatermerk, onderdeel van PepsiCo, kondigt op de Dag van de Aarde (22 april) ambitieuze doelen aan in haar missie om afval van wegwerpplastic te verminderen. Op basis van prognoses van de continue forse groei afgelopen jaren, is SodaStream van plan om het gebruik van bijna 67 miljard flessen te besparen tegen 2025. Om mensen te inspireren om samen voor de planeet te blijven zorgen deelt het bedrijf vandaag een videoboodschap.

Daarnaast kondigt het bedrijf de overstap aan van plastic naar metalen flessen voor al haar smaken, waardoor de komende vijf jaar nog eens bijna 200 miljoen plastic flessen voor eenmalig gebruik worden vermeden. Elke SodaStream-fles voorkomt zo duizenden plastic wegwerpflessen daar SodaStream de consument de mogelijkheid biedt om zelf bruisend water en frisdranken te maken van kraanwater, voor thuis en onderweg.

Thuis

Als eerbetoon aan de Dag van de Aarde (22 april) tijdens de coronacrisis brengt SodaStream een emotionele video uit waarin het belang van zorg voor onze planeet wordt benadrukt, zelfs in deze moeilijke tijd waarbij we thuis ‘opgesloten’ zitten. De video heeft een sociale en een ecologische boodschap: “we moeten thuisblijven om dit te overwinnen, maar zodra we dit overwonnen hebben, laten we dan niet vergeten om beter voor de planeet te zorgen – ons thuis”.

Donatie

Als steun voor hun inzet, doneert SodaStream aan de wereldwijde non-profitorganisatie WaterAid, die helpt om de toegang tot schoon kraanwater te verbeteren voor het drinken en het wassen van handen.

“ Terwijl we allemaal een uitzonderlijke en uitdagende tijd meemaken, hoop ik dat we, wanneer COVID-19 achter ons ligt, niet vergeten dat we veel beter voor onze planeet moeten zorgen . Allemaal samen als mensheid” , aldus Eyal Shohat, SodaStream CEO.

Metaal

De andere grote verbintenis die het bedrijf aankondigt, is de omschakeling van al haar smaken die momenteel in plastic flessen worden verkocht, naar metalen flessen begin 2021. SodaStream-smaken worden over de hele wereld gebruikt om thuis zelf bruisende dranken in een verscheidenheid aan smaken te maken. De SodaStream-fabriek in Israël produceert zo’n 30 miljoen flesjes met smaken per jaar, en dat aantal zal toenemen. Het bedrijf benadrukt dat de overgang naar metalen verpakkingen een complexe operatie is.

Metaal is de makkelijkste en meest efficiënte optie die momenteel in de wereld beschikbaar is voor recycling en vergt geen ‘markteducatie’ voor afvalscheiding. Volgens EPA-gegevens, de Amerikaanse Environmental Protection Agency, wordt 70% van de metalen volledig gerecycleerd in de VS, vergeleken met 35% aluminium, 33% glas en slechts 15% plastic. In Europa is dat aantal nog hoger: 74,2% van de metalen wordt volledig gerecycleerd. Deze aanpassing zal naar verwachting de komende jaren honderden miljoenen plastic wegwerpflesjes besparen.

5 miljard

In 2019 heeft SodaStream bijgedragen aan het vermijden van ongeveer 5 miljard plastic flessen voor eenmalig gebruik.* Meer dan 80% hiervan werd gerealiseerd door de acht best presterende markten van SodaStream, namelijk Duitsland, de VS, Frankrijk, Canada, Australië, Scandinavië, Oostenrijk en de Benelux. Jarenlang legt het bedrijf de lat hoger: in 2020 is SodaStream van plan om wereldwijd 6 miljard extra flessen te helpen vermijden.

Aanvullende Groene engagementen

SodaStream investeert ook in hernieuwbare energie; zonnepanelen werden dit jaar op het dak van de hoofdfabriek geplaatst, die nu al 5% van de energiebehoeften van het bedrijf voorzien, en er wordt gestreefd naar 20% in 2021. SodaStream heeft ook plannen om over te schakelen op aardgas en om de technologie voor warmtekrachtkoppeling te gaan gebruiken, om te draaien op groene energie, vrij van fossiele olie, en om de fabriek bijna 100% energieneutraal te maken tegen 2024. “We onderzoeken voortdurend verdere stappen, ook op het gebied van hernieuwbare energie. Als bedrijf voelen we ons verantwoordelijk en toegewijd aan de wereld die we aan de volgende generaties zullen achterlaten” , aldus Eyal Shohat, CEO van SodaStream.