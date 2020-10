Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs: “Klimaatverandering is ook een economisch probleem”

Cyriel Nysten, alumnus van de Executive Master of Finance & Control van Nyenrode Business University, heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2020 gewonnen. Zijn opinie Winstmaximalisatie behoeft reparatie heeft als ondertitel Klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, het is ook een economisch probleem.

Nysten maakt in zijn opinie duidelijk dat finance professionals een essentiële rol kunnen vervullen in de aanpak van klimaatproblemen. De jury vindt dat hij daarmee een relevant en actueel thema aansnijdt. Volgens de jury onderkent hij terecht dat hiervoor een significante verandering nodig is in het denken en handelen van die professionals. De auteur draagt hiervoor een interessante invalshoek aan: het stakeholdermodel in plaats van het shareholdermodel, en levert hiermee een bijdrage aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid.

De tweede prijs ging naar Max Struijlaart, alumnus van de Post-Master Accountancy, met de opinie Thuiswerken: de volgende valkuil voor de externe accountant. Naast de veelal genoemde voordelen van het thuiswerken benoemt Struijlaart ook de valkuilen ervan – met name voor startende accountants. Door de thuiswerknorm voor accountants (na corona) ter discussie te stellen, levert deze opinie volgens de jury een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Op de derde plaats eindigde Seren Güven, student in de Master Accountancy, met de opinie Jij bent best goed voor een… De jury is van mening dat haar opinie goed aansluit op het actuele debat over discriminatie en diversiteit. Het actuele, persoonlijke en eerlijke karakter van deze opinie maakt dat die eer doet aan het gedachtegoed van Brenda Westra.

Dit jaar waren 18 (oud)studenten van de Nyenrode Accountancy- en Controlling-opleidingen genomineerd voor de Brenda Westra Opinieprijs. Hun opinies zijn opgenomen in de bundel Brenda Westra Opinieprijs 2020 en gepubliceerd op The Accountables, het platform voor en door Accountancystudenten. Een feestelijke uitreiking op Nyenrode was door de maatregelen tegen corona helaas niet mogelijk. Daarom ging juryvoorzitter Ruud Vergoossen op 14 oktober bij de winnaars langs om de prijzen uit te reiken, uiteraard op gepaste afstand.

Download de bundel met alle inzendingen (pdf)