CWS, marktleider op het gebied van sanitaire hygiëne, lanceert een compleet nieuwe duurzame productlijn: de PureLine. “En dat is niet alleen maar een ander frontje”, zegt Erik Dorrepaal, Product Manager. “Hiermee laat je zien dat je de gezondheid van je medewerkers en gasten bloedserieus neemt.” Voor zowel de gebruiker als de schoonmaker of facilitair manager zijn er tal van handige nieuwe features. Extra hygiënische zeep, verzorgende handlotion, no touch dispensers bijvoorbeeld. Maar de nieuwe dispensers beschikken ook over sensoren en een app, waarmee verbruik, vulniveau en storingen direct op je smartphone te bekijken zijn.

Hygiëne van de toekomst

Erik Dorrepaal, Product Manager bij CWS Hygiene Nederland: ‘’Corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede hygiëne van levensbelang is. En of je gasten nu leerlingen, medewerkers of andere bezoekers zijn, ze verwachten dat je laat zien dat je dat serieus neemt. Maak het ze daarom zo aantrekkelijk, makkelijk en slim mogelijk. Daar zijn we bij CWS constant mee bezig.” Volgens Dorrepaal is de nieuwe PureLine daarin een mijlpaal. “Het is echt het meest geavanceerde van wat er in de markt te krijgen is. Modern design. Hoge kwaliteit. Slimme IoT toepassingen. Hygiënische ‘no touch’-bediening. Duurzaam. En met tal van nieuwe producten, zoals een extra hygiënische zeep, verzorgende handlotion en een surface cleaner, waarmee iemand heel makkelijk zijn flexwerkplek even kan schoonmaken.”

De sanitaire ruimte denkt mee met schoonmaak en facility

Uniek aan de nieuwe PureLine is dat veel dispensers zijn uitgerust met een sensor (microchip) die 100 procent IoT-ready is. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is om onder andere de vulstand van de dispensers te monitoren, wat het gebruik inzichtelijk maakt en maximale controle geeft. ‘’Een schoonmaker ziet op de gekoppelde app in één oogopslag in welk toilet het papier, handdoeken of zeep bijgevuld moet worden. Dat maakt het schoonmaakproces een stuk efficiënter en bespaart zo tijd en geld. Bovendien wordt het gebruik real time gemonitord en een onverwachte storing heeft de facilitair manager gelijk op de radar”, aldus Dorrepaal. Daarnaast zijn veel gebruiksmiddelen voorzien van reserve-reservoirs, zodat iemand nooit misgrijpt.

Think Circular – huren in plaats van kopen

Het CWS Think Circular motto, waarbij van oudsher wordt ingezet op verhuren, hergebruiken en grondstoffen zo lang mogelijk gebruiken en recyclen, is duidelijk terug te zien in de PureLine productfamilie. Alle dispensers zijn verkrijgbaar in de CWS-verhuurservice, waarmee de levenscycli van de producten wordt verlengd. Ook de PureLine handdoekdispensers met handdoekrollen zijn van duurzame stoffen die, zoals gebruikelijk bij CWS, gemaakt zijn van herbruikbaar katoen. De CWS-zepen en papieren zijn gecertificeerd met het EU Ecolabel en ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid.

De producten zijn duurzaam ontworpen om zuinig en efficiënt gebruik van zeep en papier te bevorderen. Dorrepaal: “Met de nieuwe productlijn streven we naar feel good hygiene – het gevoel dat je krijgt wanneer je een door CWS verzorgde sanitaire ruimte binnenstapt’’.