Cushman & Wakefield committeert zich aan ambitieuze klimaatdoelen met impact op gehele keten

Cushman & Wakefield, toonaangevend internationaal vastgoedadviseur, heeft een eigen, ambitieus manifest voor klimaatdoelen gelanceerd dat impact zal hebben op de gehele waardeketen. Het bedrijf belooft de CO2-uitstoot in 2030 te hebben gehalveerd met als doel een netto-nul emissieresultaat vóór 2050. Netto-nul betekent dat er net zoveel broeikasgasemissies worden verwijderd als dat er worden uitgestoten. De klimaatdoelen in het Parijs-akkoord waaraan de organisatie zichzelf en alle partijen in de vastgoedketen committeert, zijn goedgekeurd door het wetenschappelijk Science Based Targets-initiatief (SBTi). Cushman & Wakefield heeft zich als onderdeel van het commitment ook aangesloten bij de Business Ambition for 1.5ºC-campagne, een coalitie van de Verenigde Naties en wereldwijde industry leaders.

“Door op deze manier verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat kunnen we gezamenlijk de wereld meer toekomstbestendig maken. Onze commitment tot samenwerking met onze partners, leveranciers en opdrachtgevers is wat ons betreft het nieuwe normaal in de sector. Halvering van de uitstoot van CO2-uitstoot en uiteindelijk klimaatneutraal opereren kunnen we alleen samen bereiken”, zegt Elsbeth Quispel, Head of Real Estate Strategy & Innovation.

Voorbij de eigen voetafdruk

Cushman & Wakefield richt zich met de klimaatdoelen op vermindering van de directe CO2-uitstoot verbonden aan bronnen binnen de eigen organisatie (scope 1), de indirecte uitstoot door opwekking van gekochte en verbruikte elektriciteit en warmte (scope 2) én aan indirecte CO2-uitstoot door samenwerkingspartners, leveranciers en opdrachtgevers (scope 3) In 2030 wil de organisatie de totale broeikasgasuitstoot halveren ten opzichte van die in 2019, óók die van vastgoedeigenaren en gebruikers voor wie de organisatie het vastgoed managet of beheert. Voor 2050 wil het bedrijf netto-nul emissie bereiken in de totale keten.

“Wij vinden het als toonaangevende adviseur belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven en proactief onze opdrachtgevers te helpen om uiterlijk in 2025 hun eigen klimaatdoelen te stellen. Alleen dán kunnen wij zinvol en substantieel bijdragen aan klimaatbescherming omdat maar liefst 70% van onze eigen doelen uitsluitend gerealiseerd kunnen worden in de totale waardeketen. 99% van de uitstoot waarvoor wij verantwoordelijkheid nemen is afkomstig van vastgoedobjecten die wij managen en beheren voor vastgoedeigenaren en vastgoedgebruikers. Impactvol bijdragen aan het klimaat betekent dat wij ons inzetten voor de minimalisering van de carbon footprint van de gehele commerciële vastgoedmarkt”, zegt Jeroen Lokerse, CEO van Cushman & Wakefield Nederland.

Cushman & Wakefield heeft het commitment aan de doelen toegezegd via de Race to Zero-campagne van de Verenigde Naties en de SBT Business Ambition gericht op een maximale temperatuurstijging van 1,5°. Beide initiatieven gebruiken klimaatwetenschappelijke kaders om netto-nul voor 2050 te bereiken om zo de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Corporate Social Responsibility

Het klimaatmanifest waaraan Cushman & Wakefield zich vrijwillig verplicht, bouwt voort op de jarenlange inzet van de organisatie om de eigen milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van vastgoed te verminderen inclusief die van partners, leveranciers en klanten. In 2020 realiseerde het bedrijf een absolute reductie van 1,1% in scope 1 en 2, een absolute reductie van 2,5% in scope 3 en een vermindering van 14% van de totale uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 per circa honderdduizend vierkante meter kantoorruimte. In Nederland meet, monitort en rapporteert Cushman & Wakefield de duurzaamheidsprestaties van ruim twee miljoen vierkante meter commercieel vastgoed via het eigen Cwing platform en ondersteunt de organisatie fondsen bij rapportage aan en continue verbeteren van de duurzaamheidsbenchmark GRESB-scores, met een verbetering van 18% in 2019 en 13% in 2020.