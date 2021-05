CUPRA Born krijgt kuipstoelen van gerecycled zwerfplastic uit zee

CUPRA heeft de krachten gebundeld met SEAQUAL INITIATIVE voor de productie van de standaard kuipstoelen in de elektrische CUPRA Born. De sportstoelen worden gemaakt van een materiaal dat bestaat uit SEAQUAL® YARN: gerecyclede polymeervezels gemaakt van zwerfplastic dat uit oceanen, rivieren en zeeën als de Middellandse Zee wordt gewonnen.

Dit innovatieve materiaal, dat voldoet aan de ontwerpstijl en de hoge kwaliteitsnormen van CUPRA, wordt geproduceerd uit plastic afval dat wordt verzameld door vissers, verschillende organisaties en lokale gemeenschappen.

Antonino Labate, directeur Strategie, Business Development en Operations van CUPRA: “De samenwerking met SEAQUAL INITIATIVE voor de stoelen van onze Born toont aan dat we duurzaamheid, innovatie en hedendaags design naadloos laten samensmelten. CUPRA is een merk dat de wereld wil inspireren, ​​en daarom zetten we ons in voor projecten in de circulaire economie en helpen we een natuurlijke bron die heel dicht bij ons staat schoon te houden: de Middellandse Zee.”

Het zwerfvuil van onze stranden en oceanen wordt verzameld via schoonmaakprogramma’s. Na het sorteren van de verschillende soorten materialen wordt het plastic gereinigd en omgezet in gerecycled zeeplastic dat wordt gebruikt om SEAQUAL® YARN te maken.

Born: eerste CO2-neutrale auto van CUPRA

De CUPRA Born laat niet alleen zien dat elektrificatie, rijplezier en performance perfect bij elkaar passen, ook wordt hij de eerste CO2-neutrale auto van CUPRA. De nieuwe CUPRA wordt op basis van het modulaire platform voor elektrische auto’s (MEB) geproduceerd in de fabriek in het Duitse Zwickau, die gebruikmaakt van energie uit hernieuwbare bronnen. De resterende uitstoot compenseert CUPRA via milieu- en projectinvesteringen die volgens de hoogste normen zijn gecertificeerd. Op deze manier draagt de CUPRA Born bij aan het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot en het realiseren van de Europese milieudoelstellingen. Dankzij de samenwerking met SEAQUAL INITIATIVE zal CUPRA voortaan ook bijdragen aan de circulaire economie en aan de bescherming van de Middellandse Zee en haar omgeving.