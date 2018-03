Cumapol en Niaga winnen NRK Duurzame Producten Innovatie Award

De NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) maakte tijdens de feestelijke avond van de Maakindustrie op 7 maart de winnaars bekend van de NRK duurzame producten innovatie Award. Er waren Awards te winnen in de volgende categorieën: Consumentenproduct, B2B en Bouw&Infra. Een deskundige jury heeft de genomineerden beoordeeld op basis van de vier fasen van het product (grondstoffen, productie, gebruik, hergebruik/recycling). Cumapol en Niaga wonnen de Award in de categorie B2B met het Circulaire rPET tapijt. De prijswinnaars kregen een unieke 3D geprinte kunststof Award.

Samenwerking tussen Cumapol en Niaga om de grondstof van tapijt volledig circulair te krijgen



DSM-Niaga (een spiegelwoord voor Again) ontwikkelde een tapijttegel die volgens een hele nieuwe methode wordt gemaakt. Het nieuwe tapijt bestaat uit alleen maar Polyester, alle lagen, de tapijtrug, de lijm en de bovenkant, zijn gemaakt van dit materiaal. Hierdoor is het tapijt als mono materiaal te recyclen. De grondstof voor het tapijt kan gemaakt worden van post consumer PET flessen, maar het tapijt zelf kan ook weer gerecycled worden tot een waardevolle grondstof voor weer nieuw tapijt. Cumapol heeft tijdens de samenwerking met Niaga de recyclebaarheid onderzocht, verder ontwikkeld en gerecyclede polyesterkorrels teruggeleverd. Van PET fles naar tapijt en van tapijt terug naar tapijt. Het is een vernieuwende manier van recyclen, doordat nu het gehele gebruikte tapijt of de tapijttegel opnieuw benut kan worden.

Cumapol kan flakes van PET flessen mechanisch recyclen tot Custom Made Polyesters. Met behulp van mechanische recycling kan ook het tapijt gerecycled worden voor zwarte toepassingen (onderlaag en bijvoorbeeld autotapijt). DSM-Niaga en Cumapol werken sinds kort gezamenlijk aan de ontwikkeling van een chemisch recycling proces waarmee het ontkleuren van afvalmaterialen, waaronder tapijt, mogelijk gemaakt kan worden. Het uiteindelijke doel is duidelijk: een gesloten keten van Polyester tapijt dat keer op keer kan worden gerecycled. Niels Hoffard, R&D Manager vertelt: ”Deze Award is een enorme opsteker en laat zien dat Cumapol op de goede weg is om de Polyester keten volledig circulair te krijgen.”