CTOUCH, ’s werelds meest duurzame touchscreen fabrikant, heeft onlangs tijdens de ISE 2023 in Barcelona, de grootste Europese beurs voor de AV-industrie, de ‘Sustainability Innovation of the Year’-award ontvangen. De prestigieuze award werd uitgereikt door AV News, Europa’s toonaangevende vakblad voor de AV-industrie.

CTOUCH heeft zich ten doel gesteld dat in 2025 haar CO2-voetafdruk met 60% is verlaagd en de circulariteit van haar producten met 25% is verhoogd. CTOUCH garandeert duurzaamheid door transparantie te bieden aan haar klanten met initiatieven als duurzaamheidspaspoorten voor haar touchscreens, een CO2-impactdashboard en een energiebesparingscalculator. Hiermee helpt het Eindhovense bedrijf haar gebruikers zich bewust te maken van de manieren waarop haar technologie duurzaam ingezet kan worden, met als gevolg het reduceren van hun CO2-voetafdruk en besparen op hun energiekosten. Dankzij deze initiatieven is CTOUCH erkend als winnaar van de ‘Sustainability Innovation of the Year’-award. Eerder won CTOUCH voor haar initiatieven de duurzaamheidsprijs bij de Inavation Awards 2021.

Remmelt van der Woude, CEO en Chief Sustainability Officer van CTOUCH: ‘Het is prachtig om erkend te worden door de AV-industrie in Europa voor onze duurzaamheidsinitiatieven. Wij geloven dat bedrijven transparant moeten zijn over hun milieu-impact om echte vooruitgang te boeken. Duurzaamheid ligt ten grondslag aan onze bedrijfsvoering. Door onze gebruikers te ondersteunen bij het maken van milieubewuste keuzes, hopen wij dat toekomstige generaties kunnen genieten van frisse lucht, helder water en groen gras. Wij hopen dat onze projecten en initiatieven anderen inspireren om positieve impact te maken’.