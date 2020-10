Crown Van Gelder maakt papier met suikerbietenpulp

Vanaf januari 2021 verkoopt Crown Van Gelder papier gemaakt met suikerbietenpulp. Daarmee is de Nederlandse papierproducent de eerste partij ter wereld die ‘suikerbietenpapier’ op industrieel niveau produceert. De nieuwe lijn genaamd ‘Crown Native’ gebruikt minder houtvezels en realiseert zo ten opzichte van traditioneel papier een besparing van 16% op het milieu.

Crown Native werd ontwikkeld met het Nederlandse Royal Cosun als strategische partner. De reststroom van Cosun’s productieproces vormt een waardevolle grondstof voor het papier. ‘De pulp wordt nu nog vaak verwerkt tot veevoer of biogas,’ licht Miklas Dronkers toe, Algemeen Directeur van Crown Van Gelder. ‘Maar door het gebruik in ons papier krijgt het een hoogwaardige toepassing.’

Het nieuwe papier van Crown Van Gelder is het resultaat van twee jaar onderzoek. Het bedrijf zocht naar een gewas dat een deel van de houtvezels in het papier kon vervangen. Met Crown Native slaagde Crown Van Gelder erin om 20% bietenpulp in het papier te verwerken. Zo wordt op meerdere terreinen milieuwinst geboekt. Door de lokale sourcing worden veel minder transportbewegingen gemaakt, waardoor de productie van Crown Native gepaard gaat met een flinke afname in CO2-uitstoot en minder vorming van fijnstof. Ook wordt er door de bietenpulp minder water gebruikt tijdens het productieproces. ‘En doordat we een reststroom gebruiken, is er geen extra landbouwgrond nodig,’ vult Dronkers aan.

Een groot voordeel van het gebruik van suikerbietenpulp is dat het FDA-compliant is. ‘De pulp geldt als voormalige voedingsstroom,’ duidt Dronkers. ‘Daardoor is Crown Native goedgekeurd en geschikt als verpakking van voedsel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gerecycled papier. Ons suikerbietenpapier is dus ideaal voor productverpakkingen, maar ook voor shopping bags en promotioneel drukwerk.’ Crown Native kan op deze manier perfect invulling geven aan de branding van merken met een duurzaamheidsambitie.

Crown Van Gelder – Changing the world of paper

Crown Van Gelder produceert jaarlijks zo’n 180.000 ton papier voor klanten wereldwijd in de grafische, label- en verpakkingsindustrie. Door samenwerkingen met zowel leveranciers als afnemers realiseert Crown Van Gelder efficiëntie en besparingen in de gehele papierketen. Wereldwijd staat de 120 jaar oude organisatie bekend om haar innovatieve producten.