Op 24 maart 2026 nemen 9 finalisten uit acht landen in Londen deel aan de Grand Finale van Cook for Change!, Sodexo’s culinaire uitdaging voor duurzaamheid. Met deze toonaangevende interne wedstrijd zet Sodexo het culinaire talent van zijn chefs in de schijnwerpers, die zich inzetten voor het creëren van gezondere gerechten met een lagere klimaatbelasting. De Nederlandse Sodexo chef Robert Janse heeft zich uit 500 chefs uit 30 landen voor de finale geplaatst.

Creativiteit stimuleren, de passie van Sodexo chefs vieren en laten zien dat goed eten (met oog voor mens, dier en planeet) ontzettend lekker en creatief kan zijn, dat is de ambitie van Cook for Change!. De wedstrijd is uitgegroeid tot een showcase van Sodexo’s brede inzet om klanten te helpen met een duurzaam voedselaanbod, als reactie op de stijgende consumentenverwachtingen en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Chefs versnellen de voedseltransitie

Nu consumenten op zoek zijn naar betaalbaar, smaakvol en gezond voedsel, speelt food service een essentiëlere rol dan ooit. Sodexo chefs vertalen deze veranderende verwachtingen naar praktische, hoogwaardige, inventieve en gezondere oplossingen. Door hun keuze van ingrediënten, bereidingswijzen en creativiteit spelen chefs ook een cruciale rol in het begeleiden van consumenten naar meer verantwoorde en duurzame voedingsgewoonten. Met deze culinaire wedstrijd bevestigt Sodexo haar ambitie om voeding te gebruiken als hefboom voor positieve transformatie en bedrijfsprestaties voor zijn klanten.

Thierry Delaporte, CEO van Sodexo Group: “Cook for Change! illustreert onze sterke overtuiging dat food zowel een krachtig middel is voor een positieve impact als een motor voor prestaties van onze klanten. Dankzij de inzet en creativiteit van onze chefs helpen we de indirecte CO2-uitstoot van onze klanten te verminderen én te voldoen aan de groeiende verwachtingen van de consument op het gebied van voeding, gezondheid en smaak. Dit initiatief laat zien dat prestatie, plezier en duurzaamheid absoluut hand in hand kunnen gaan.”

Cunera Vlaar, CEO Sodexo Nederland: “We zijn ongelooflijk trots dat Robert Nederland vertegenwoordigt in deze internationale finale. Hij laat zien dat culinaire creativiteit, vakmanschap en duurzaamheid perfect samengaan. Met initiatieven als Cook for Change! tonen we dat de voedseltransitie niet iets is van morgen, maar vandaag al op het bord ligt.”

Negen finalisten strijden in een uitzonderlijke finaleDeze 4e editie wordt georganiseerd in samenwerking met Rational Group, de wereldmarkt- en technologieleider op het gebied van warme maaltijden voor professionele keukens. De 9 finalisten uit Australië, Brazilië, Chili, Frankrijk, India, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nemen het tegen elkaar op in Londen. Hun gerechten worden beoordeeld door een jury van gerenommeerde chefs en culinaire experts.

De prijsuitreiking in Londen – die ook live wordt uitgezonden op YouTube – vindt plaats aan het eind van de wedstrijd op 24 maart, in aanwezigheid van klanten en partners van Sodexo. Na afloop is er een receptie waar de creaties van de finalisten worden geserveerd.

Elke finalist heeft een recept ontwikkeld dat zijn of haar culinaire identiteit en creativiteit uitdrukt. Plantaardige ingrediënten staan centraal ​​en de focus ligt op seizoensproducten, voedingswaarde en een lagere CO2-voetafdruk.

Robert Janse (Netherlands): Smoked Kohlrabi with miso, white bean cream and kombucha beurre blanc.

Peter Brass (Australia): Curried Sweet, Potato & Lentil Croquette with Herbal Tea-Infused Cauliflower Leaves and Cauliflower Purée, Finished with Sweet Potato Chips.

Ricardo Machado (Brazil): Tian of root to stem Beets, mushrooms and Squash, beetroot reduction and root granola.

Denisse Galvez (Chile): Slow cooked Cochayuyo (seaweed) confit vegetables, Potato Mille-Feuille and young Sprouting shoots.

Randall Prudden (United States): The Whole Pumpkin with roasted Maitake Mushroom & Mole Negro.

Joel Ryan (United States): Vegan Panisse “Poutine” with maitake mushroom hemp gravy and cashew curds.

Faustine Germain (France): Perfect poached egg, creamed polenta, tomme de savoie, glazed asparagus with a crispy quinoa and sauce vierge.

Gordon Carberry (Ireland): Miso roasted Parsnip with textures of Parsnip, wild rice, crispy chickpeas and aquafaba mayonnaise.

Pravin Nanaware (India): “Sustainable Sea & Root” Grilled watermelon sweet potato crisps and candid watermelon marmalade.

Foto: Het gerecht van Robert Janse