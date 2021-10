Crisp en Your Avojoy introduceren duurzame ‘avocadoos’ met drie avocado’s van verschillende rijping

Vandaag brengt Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten, een uniek avocado-concept op de markt in samenwerking met avocado-specialist Your Avojoy. Klanten van de supermarkt-app kunnen voortaan een duurzame eierdoos voor avocado’s (een ‘avocadoos’) met drie avocado’s in verschillende stadia van rijping bestellen. Twee avocado’s kunnen meteen gegeten worden, terwijl de derde in de loop van de week rijp is. Zo beschikken klanten na één bestelling de hele week over perfect rijpe avocado’s. De beschermende doos houdt de avocado’s bovendien in topconditie tijdens het bezorgen. Het concept is een primeur in Europa.

Avocado’s gaan snel van eetrijp naar overrijp

Avocado’s zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Bij Crisp bevat ruim één op de vier van alle bestellingen één of meer avocado’s. Die eetrijpe avocado’s zijn perfect om na de bezorging meteen te gebruiken, maar minder geschikt om lang te bewaren. Ze rijpen namelijk door op de fruitschaal. Wie maar één keer per week boodschappen wil doen, zit na een paar dagen dus met overrijpe avocado’s. Dat probleem komt duidelijk naar voren in recent klantonderzoek van Crisp onder 480 klanten:

51% van de ondervraagden bewaart avocado’s langer dan 3 dagen na bezorging.

Voor 47% van de ondervraagden zijn bruine plekken de grootste avocado-irritatie.

63% van de ondervraagden gooit regelmatig avocado’s weg en vindt dat eigenlijk zonde.

Drie avocado’s van verschillende rijpingen

Om klanten de hele week van perfect rijpe avocado’s te kunnen voorzien, hebben Crisp en Your Avojoy de handen ineengeslagen. Door een avocado’s weekselectie van verschillende rijpingen aan te bieden, kunnen klanten gemakkelijk avocado’s voor de hele week in huis halen. Twee van de drie avocado’s kunnen meteen gegeten worden, terwijl de derde in de loop van de week perfect rijp is. Een duidelijke sticker op de avocado geeft aan wanneer het ideale moment is om ‘m te eten.

Bezorgd in een beschermende ‘avocadoos’ van recyclebaar karton

De avocado’s weekselectie wordt geleverd in een unieke verpakking die extra bescherming biedt. Omdat avocado’s net zo kwetsbaar zijn als eieren, lag de oplossing voor de hand: een ‘eierdoos’ voor avocado’s, gemaakt van 100% recyclebaar karton. Zo komen de avocado’s zonder beschadigingen (en dus zonder bruine plekken) bij klanten thuis. Uit klantonderzoek van Crisp bleek eerder dat 88% van de ondervraagden haar avocado’s graag laat verpakken in duurzaam materiaal. Daar is naar geluisterd.

De avocado’s weekselectie met beschermende verpakking is voor €4,99 te koop in de app van Crisp. Eetrijpe avocado’s zijn daar ook per stuk te bestellen.