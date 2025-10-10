Arnhem krijgt 5 miljoen euro Europese subsidie voor het programma Creative x Energy, een samenwerking tussen de gemeente Arnhem, Connectr en Creatief Arnhem. In dit programma bundelen twee sterke Arnhemse sectoren – de creatieve sector en de energiesector – hun krachten. Door samen te werken ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen voor de complexe uitdagingen van de energietransitie. De subsidie is bestemd voor het project ZERO, waarbij waarin bewoners in Elderveld samen met creatieve makers en energie-experts nadenken over de energievoorziening van de toekomst.

Creatief buiten de gebaande paden denken

Wethouder economie Nermina Kundić: ‘De creatieve en de energiebranche zijn allebei sterk in Arnhem. Door ze te verbinden, ontstaan frisse perspectieven. Deze subsidie is een mooie erkenning voor onze aanpak. Het gaat om samenwerken, om creatief denken buiten de gebaande paden. Juist daar ontstaan oplossingen die echt passen bij onze stad en haar bewoners.’

Wethouder duurzaamheid en energietransitie Cathelijne Bouwkamp: ‘In Arnhem gaan we voor een eerlijke energietransitie. Dat doen we met, door en voor bewoners. Want de overstap naar duurzame vormen van energie moet voor alle Arnhemmers begrijpelijk én betaalbaar zijn. Daar hebben we de kracht en creativiteit van onze bewoners en de creatieve sector heel hard bij nodig. Met ZERO zetten we een belangrijke stap naar een duurzaam Arnhem voor iedereen.’

Wat is ZERO?

Project ZERO (citiZen-centric Energy gRid Optimization) doet iets unieks in Arnhem: bewoners ontwerpen samen met creatieve- én technologie professionals slimme manieren om energie te gebruiken en te delen binnen het bestaande elektriciteitsnet. We kijken hoe we samen met wijkbewoners het bestaande netwerk beter en efficiënter kunnen gebruiken. Daarvoor hebben we inzicht nodig, en simpele hulpmiddelen waarmee bewoners zelf slimme keuzes kunnen maken. Denk aan een digitale versie van de wijk, die laat zien hoe energie wordt gebruikt. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat gebeurt er als veel mensen zonnepanelen nemen? Of als de helft van de wijk elektrisch gaat rijden? Ook komen er praktische tools die helpen om efficiënter met energie om te gaan. Zo wordt ingewikkelde techniek begrijpelijk, voelen mensen zich eigenaar én ontstaat een wijk die klaar is voor de toekomst van energie. Het project brengt bewoners, creatieve makers, technische experts, de gemeente Arnhem en netbeheerder Liander samen om te werken aan een duurzame, betaalbare en eerlijke energievoorziening.

Bewoners centraal

Bewoners staan centraal. Samen met experts en lokale partners bedenken zij oplossingen die passen bij hun leven. Ook komen er bijeenkomsten op een energiehub: een plek om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en samen keuzes te maken. En er wordt nagedacht over beloningen en een lokale energiecoöperatie, zodat bewoners actief kunnen meedoen én profiteren.

Foto: Directeur Connectr Jeroen Herremans, wethouder economie Nermina Kundić en directeur Creatief Arnhem Simone van Bennekom bij de start van ZERO (foto: Willeke Kieft Fotografie).