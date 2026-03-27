De gemeente Arnhem start in 2026 met een pilot voor de teelt van vezelhennep op landbouwgronden in Arnhem Noord. Met deze proef wordt niet alleen gekeken of het gewas hier goed kan groeien en regionaal kan worden toegepast, maar ook of er een rendabel verdienmodel voor agrariërs in zit. De pilot laat zien hoe duurzame ambities en een toekomstbestendige landbouwsector samen kunnen optrekken.

Wethouder Van Esch: “Met deze proef zetten we een stap richting de landbouw en economie van de toekomst. We geven boeren ruimte om te vernieuwen en verbinden dat direct aan Arnhemse bedrijven en makers. Zo laten we zien hoe duurzame teelt en circulaire toepassingen elkaar kunnen versterken, gewoon hier in onze eigen regio.”

In de proef werken gemeente en agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw. Met de teelt van vezelhennep krijgen boeren de kans om ervaring op te doen met een nieuw gewas dat goed past binnen een duurzamer landbouwsysteem.

Vezelhennep biedt daarnaast kansen voor de regionale economie. Het gewas kan worden gebruikt als grondstof voor onder meer bouwmaterialen, textiel en biocomposieten. Door de teelt te verbinden aan lokale bedrijven, ontwerpers en onderwijsinstellingen wil Arnhem bouwen aan een sterke regionale keten van teelt, verwerking en toepassing.

Om deelname aan de pilot mogelijk te maken, stelt de gemeente een subsidieregeling beschikbaar voor agrariërs in Arnhem Noord. Hiermee worden risico’s in de opstartfase beperkt en kunnen boeren ervaring opdoen met teelt, oogst en afzet. Ook wordt externe expertise ingezet om de kans op een succesvolle opbrengst te vergroten.

De pilot loopt van maart tot en met december 2026. In deze periode wordt gekeken naar teeltresultaten, marktontwikkeling en de mogelijkheden voor verwerking en toepassing in de regio. De gemeente ziet de proef als een eerste stap naar een bredere inzet van biobased grondstoffen in onder meer de bouw en de maakindustrie.

Met de hennepproef wil Arnhem zichtbaar maken hoe lokale landbouw kan bijdragen aan duurzame materialen en toepassingen. Arnhemmers kunnen straks met eigen ogen zien hoe grondstoffen voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal groeien op Arnhemse bodem.

De vezelhennep is een variëteit die specifiek wordt geteeld voor de productie van vezels, en niet geschikt is voor psychoactieve doeleinden. Het gaat dus om industriële hennepsoorten die niet gebruikt kan worden voor recreatief gebruik. Deze soorten zijn dus niet geschikt om te roken, inhaleren, eten of drinken voor psychoactieve doeleinden.

