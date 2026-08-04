Covolt passeerde in juli de grens van 800 megawatt aan beheerde zonne- en batterijcapaciteit, een vermogen dat vergelijkbaar is met een gemiddelde Nederlandse energiecentrale. Alleen is dit een virtuele energiecentrale: in plaats van gebundeld op één plek staat het vermogen verspreid over 900+ bedrijfslocaties in Nederland en België, volledig gecoördineerd door kunstmatige intelligentie. Met een groeiende pijplijn aan gecontracteerde capaciteit stevent Covolt af op de grens van 1.000 megawatt. Het bedrijf stuurt zonneparken, batterijen en grote energieverbruikers autonoom aan.

Elke seconde beoordeelt het AI-model van het platform per installatie – of het nu gaat om zonnepanelen, batterijen of laadpunten – of het gunstiger is om te produceren, op te slaan, te verbruiken of te verkopen, op basis van actuele marktprijzen, weersvoorspellingen en de status van het net.

Die groei komt niet uit de lucht vallen. Volgens de meest recente analyse van vergelijkingssite Overstappen.nl (gepubliceerd 13 mei 2026), gebaseerd op EPEX-marktdata, steeg het aantal uren per jaar met een negatieve stroomprijs in Nederland – het moment waarop het aanbod van groene stroom de vraag structureel overtreft – van 67 uur in 2021, via 465 uur in 2024, naar 584 uur in heel 2025: bijna negen keer zoveel als in 2021.

Die trend zet dit jaar door. Na een recordwarme juni, met een hittegolf van 18 tot en met 29 juni en een landelijke recordtemperatuur van 39,4°C, hield het zomerse weer in juli aan. Dat zorgde voor een piek in zonne-opwekking, en daarmee ook in netcongestie en negatieve stroomprijzen.

Tegelijk groeit de vraag naar flexibiliteit (opslag, sturing, balancering) naar verwachting van zo’n 100 gigawatt nu naar ruim 400 gigawatt in 2033. Meer dan 15.000 Nederlandse grootverbruikers, van distributiecentra tot glastuinbouwbedrijven en bedrijven die hun wagenpark elektrificeren, staan inmiddels op de wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere netaansluiting, met wachttijden tot wel vijf jaar.

Voor bedrijven met zonnepanelen, batterijen of een grote energiebehoefte betekent dit dat hun installaties dreigen te veranderen van investering naar een kostenpost: stroom die niet geleverd of afgenomen kan worden, is verspilde opbrengst.

Covolt draait dit om. Het platform, Covolt Horizon, stuurt energie-installaties volledig autonoom aan en verhandelt overtollige of flexibele capaciteit automatisch op de energiemarkt, altijd op de manier die op dat moment het meeste oplevert, zodat bedrijven juist geld verdienen aan de drukte op het net in plaats van dat ze eronder lijden. Covolt is daarbij zowel Balancing Service Provider (BSP, actief op het landelijke net) als Congestion Service Provider (CSP, gericht op lokale netdrukte). Wat het bedrijf echt onderscheidt: het handelt daarnaast ook actief op de kortetermijn-energiemarkten (Day-ahead en Intraday), wat de groep partijen die dit kan al een stuk kleiner maakt, én verzorgt het de technische aansturing van de installaties zelf. Die combinatie van marktdeelname én techniek in één hand is bij maar weinig aanbieders te vinden.

Elke seconde beoordeelt het AI-model van het platform per installatie – of het nu gaat om zonnepanelen, batterijen of laadpunten – of het gunstiger is om te produceren, op te slaan, te verbruiken of te verkopen, op basis van actuele marktprijzen, weersvoorspellingen en de status van het net. Dat soort sturingsbeslissingen maakt het systeem naar schatting zo’n 9 miljoen keer per dag.

“Deze mijlpaal van 800 megawatt laat zien dat onafhankelijke, AI-gestuurde sturing op grote schaal werkt, en de weg naar 1.000 megawatt ligt al open. Steeds meer bedrijven ontdekken dat hun energie-installatie geen kostenpost hoeft te zijn, maar een directe inkomstenbron kan worden, ” constateert René Pruijssers, CEO van Covolt.

Het bedrijf verwacht dat de druk op het Nederlandse en Belgische stroomnet de komende jaren verder oploopt, en daarmee ook de vraag naar onafhankelijke, autonome sturing van energie-installaties.

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