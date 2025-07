Royal Cosun, de internationale agrofood coöperatie, zet een belangrijke stap in haar verduurzamingsambities. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en vijf provincies tekenden op 23 juni een Joint Letter of Intent (JLoI) met Cosun. Deze overeenkomst is een tussenstap naar bindende afspraken over investeringen en het terugdringen van broeikasgassen en stikstof. Cosun behoort weliswaar niet tot de twintig grootste uitstoters van Nederland, maar is een van de bedrijven waarmee de overheid ook via de maatwerkaanpak afspraken wil maken, vanwege de belangrijke bijdrage die Cosun kan leveren aan de verduurzaming van de industrie.

Samen werken aan toekomstbestendigheid

Hans Meeuwis, CEO van Cosun: “Bij Cosun bouwen we aan een toekomstbestendige en duurzame onderneming. Daarvoor zijn drie elementen cruciaal: een sterk verdienmodel voor onze leden, een relevant plantaardig portfolio en een verdere verduurzaming van onze hele keten. De maatwerkaanpak en de samenwerking met de overheid zijn hierin onmisbaar om onze duurzaamheidsdoelen voor 2030 op onze productielocaties te realiseren.

We waarderen daarom bijzonder dat we vandaag deze gezamenlijke intentieverklaring met het rijk en de provincies hebben ondertekend. Tegelijkertijd is duidelijk dat substantiële investeringen alleen haalbaar zijn als er voldoende zekerheid is over het rendement. Competitieve randvoorwaarden en voorspelbaar, ondersteunend beleid zijn dan ook essentieel. Die elementen verdienen blijvende aandacht in het Nederlandse beleid. De komende maanden staan voor ons in het teken van verdere uitwerking en concretisering van de gemaakte afspraken.”

Minder CO₂ en stikstof

Cosun werkt aan de vermindering van haar CO₂-uitstoot richting 2030, in lijn met de klimaatdoelen van Parijs. De plannen zijn uitgewerkt in een reeks van projecten, verspreid over zes fabrieken. De maatregelen zijn gericht op:

Gebruik van industriële warmtepompen

Elektrificatie van processen

Meer biogas- en groengasproductie

Uitfaseren van de kalkovenemissies

Daarmee daalt niet alleen de CO₂-uitstoot, maar ook het energieverbruik en de uitstoot van stikstof (NOx). Boven op het verduurzamingspakket op zes locaties investeert Cosun in verdere verbetering van de leefomgeving, met extra aandacht voor het verminderen van ammoniakemissies in Noord-Brabant en Groningen, en voor waterbesparing in Gelderland.

Financiële ondersteuning

Om de investeringen in CO₂-reductie mogelijk te maken, stelt de overheid maximaal €105 miljoen beschikbaar uit het Klimaatfonds. Deze steun is bedoeld voor onderdelen van het plan die buiten bestaande subsidieregelingen vallen. Daarbij is afgesproken dat Cosun de uitstootrechten die door deze verduurzaming vrijkomen, niet mag verhandelen – om te voorkomen dat de uitstoot simpelweg elders terugkeert.

Op weg naar bindende afspraken

De ondertekening van de JLoI is een laatste stap voordat het Rijk, de betrokken provincies en Cosun tot bindende maatwerkafspraken komen. In de komende periode wordt gewerkt aan verdere uitwerking van de plannen, waarbij randvoorwaarden zoals voorspelbaar beleid, stabiele regelgeving en een gelijk speelveld met omringende landen cruciaal zijn. De ambitie is om deze afspraken nog dit jaar vast te leggen. Met deze plannen draagt Cosun, als een van de grote agrofood bedrijven van Nederland, bij aan verdere verduurzaming van haar fabrieken.