Grolsch neemt op woensdag 1 juli officieel een nieuwe E-boiler in gebruik en zet daarmee een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de brouwerij. Met deze innovatie schakelt Grolsch voor de productie van stoom – een essentieel onderdeel van het brouwproces – grotendeels over van aardgas naar elektriciteit.

Met de E-boiler draagt Grolsch niet alleen bij aan de verdere verduurzaming van de eigen processen, maar ook aan een betere balans op het elektriciteitsnet. Door flexibel gebruik te maken van beschikbare duurzame energie helpt de brouwerij actief om netcongestie te verminderen.

De ingebruikname van de E-boiler past binnen de ambitie van Grolsch om een Net Zero brouwerij te realiseren. In de afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet in deze energietransitie. Zo draait de brouwerij sinds 2020 volledig op groene elektriciteit uit windenergie. In 2022 werden restwarmte van Twence en een biogas upgrade-installatie geïmplementeerd. In 2024 volgde de ingebruikname van een groot zonnedak voor onder meer elektrische logistiek en via een Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) wordt de brouwerij voorzien van elektriciteit uit zonnevelden.

Dankzij deze maatregelen heeft Grolsch haar CO₂-uitstoot inmiddels met 82 procent gereduceerd sinds 2019.

Slim omgaan met duurzame energie

Met de nieuwe E-boiler zet Grolsch een volgende stap in het verder afbouwen van het aardgasgebruik. De installatie maakt het mogelijk om stoom op te wekken met elektriciteit én deze op te slaan. Dit gebeurt juist op momenten dat er een overschot aan duurzame elektriciteit op het net aanwezig is.

Impact op verdere CO ₂ -reductie

De inzet van de E-boiler heeft een aanzienlijke impact op de resterende CO₂-uitstoot van de brouwerij. Grolsch verwacht met deze stap de huidige emissies met nog eens ongeveer 70 procent te reduceren.

Stap voor stap naar Net zero

Met de ingebruikname van de E-boiler onderstreept Grolsch zijn langetermijnambitie om volledig Net Zero te opereren. Door continu te investeren in innovatieve en duurzame oplossingen zet de brouwerij verdere stappen richting een toekomstbestendige productie.

Grolsch werkt wereldwijd aan het terugdringen van de klimaatimpact van haar activiteiten en waardeketen. Voor de eigen brouwerijactiviteiten en directe energievoorziening heeft Grolsch de ambitie om in 2030 Net Zero te opereren. Voor de volledige waardeketen, inclusief grondstoffen, verpakkingen, logistiek en distributie, streeft Grolsch naar Net Zero in 2040.

Kijk voor alle duurzame highlights van Grolsch over 2025 op de website van Koninklijke Grolsch.