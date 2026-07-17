Milence zet een volgende stap in de duurzame ontwikkeling van laadinfrastructuur met de opening van haar eerste laadstation dat is gebouwd met elektrische bouwmachines. De nieuwe locatie in Deurningen-Hengelo is Milence’s vierde laadstation in Nederland en versterkt het Europese netwerk langs de Noordzee-Oostzee TEN-T Corridor.

De transitie naar fossielvrij wegtransport begint niet pas wanneer een elektrische vrachtwagen voor het eerst wordt aangesloten; die begint al tijdens de bouw van de infrastructuur zelf. Met de ontwikkeling van het nieuwe laadstation in Deurningen-Hengelo laat Milence zien hoe duurzaamheid in elke fase van het bouwproces kan worden geïntegreerd. Door het gebruik van elektrische bouwmachines, slimme bouwlogistiek en innovatieve materialen zet Milence een volgende stap om de uitrol van openbare laadinfrastructuur voor batterij-elektrische zware vrachtwagens duurzamer te maken.

Strategisch gelegen langs de A1-snelweg, vormt het laadstation een belangrijke aanvulling op Milence’s groeiende Europese netwerk. De locatie verbindt belangrijke logistieke routes tussen Duitsland, Nederland en België en maakt grensoverschrijdend elektrisch goederenvervoer verder mogelijk. Gelegen bij de bekende truckstop Frans op den Bult, profiteren chauffeurs van veilige parkeergelegenheid, hoogwaardige faciliteiten en een vertrouwde rustplaats.

Een praktisch voorbeeld van emissiearm bouwen

De bouw van het laadstation Deurningen-Hengelo diende als een belangrijke testcase voor het gebruik van elektrische bouwmachines bij de ontwikkeling van openbare laadinfrastructuur. Door praktische ervaring op te doen met de planning, logistiek en het opladen van elektrische machines, heeft Milence waardevolle inzichten opgedaan die kunnen worden toegepast op toekomstige projecten, wanneer de omstandigheden op de bouwplaats of de projectvereisten dit vereisen.

Het gebruik van elektrische bouwmachines vereiste een zorgvuldige planning van de bouwactiviteiten, laadschema’s en logistiek op de bouwplaats. Deurningen-Hengelo diende daarom als een belangrijk praktisch voorbeeld waarin Milence, samen met haar bouwpartners – waaronder Hoogeboom, leverancier van de elektrische bouwmachines – uit eerste hand ervaring opdeed met zowel de kansen als de uitdagingen van emissievrij bouwen. De lessen die uit dit project zijn getrokken, kunnen worden toegepast op toekomstige locaties met vergelijkbare omstandigheden of duurzaamheidsambities.

Naast het gebruik van elektrische bouwmachines op deze locatie, kiest Milence bewust voor duurzamere bouwmaterialen voor al haar laadstations. De kenmerkende bogen en overkappingen van Milence worden vervaardigd van volledig PEFC-gecertificeerd hout, wat de CO2-uitstoot van de constructies aanzienlijk vermindert in vergelijking met conventionele bouwmaterialen.

Ook onder de grond zijn innovatieve oplossingen toegepast. De funderingen van de Milence-laadstations zijn gemaakt van vezelversterkt beton en glasvezelankers, waardoor de behoefte aan traditionele staalwapening wordt verminderd zonder de structurele integriteit in gevaar te brengen. Samen zorgen deze materiaalkeuzes ervoor dat de milieubelasting van het bouwproces verder wordt verminderd.

Een vertrouwde stop, klaar voor de toekomst

Het nieuwe laadstation is ontwikkeld bij Frans op den Bult, een bekende truckstop die al generaties lang internationale vrachtwagenchauffeurs langs de A1 bedient. Door de combinatie van snellaadinfrastructuur met bestaande voorzieningen – waaronder een restaurant, sanitaire voorzieningen en beveiligde parkeergelegenheid – kunnen chauffeurs optimaal gebruikmaken van hun verplichte rustpauzes. Deze combinatie van laden, rusten en services weerspiegelt de ambitie van Milence om niet alleen betrouwbare laadinfrastructuur te leveren, maar ook de best mogelijke chauffeurservaring.

“Al tweehonderd jaar is Frans op den Bult een ontmoetingsplaats voor chauffeurs onderweg. Samen met Milence bouwen we voort op die traditie en bereiden we onze locatie voor op de toekomst van het wegtransport. Chauffeurs vinden hier alles wat ze nodig hebben om zichzelf en hun voertuigen op te laden, zodat ze hun reis veilig en comfortabel kunnen vervolgen”, aldus Pauline Scholten-Hellegers, eigenaar van Frans op den Bult.

“Duurzaamheid is de drijvende kracht achter alles wat we bij Milence doen. Onze missie is niet alleen om de transitie naar elektrisch wegvervoer te versnellen en chauffeurs de best mogelijke laadervaring te bieden, maar ook om ervoor te zorgen dat we onze infrastructuur zo duurzaam mogelijk ontwikkelen. Vanaf het begin hebben we gekeken naar de materialen die we gebruiken en hoe we het bouwproces slimmer, efficiënter en met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk konden maken. Deurningen-Hengelo is een belangrijk praktijkvoorbeeld dat laat zien hoe ook een duurzamere aanpak in de bouw mogelijk is. De inzichten die we uit dit project hebben opgedaan, zullen ons helpen bij de ontwikkeling van toekomstige laadstations die nog efficiënter, consistenter en toekomstbestendiger zijn”, aldus Maarten Jaspers, COO van Milence.

Het nieuwe laadstation beschikt over vijf laadpunten met 400 kW CCS-laders en is een belangrijke mijlpaal in Milence’s corridor-first strategie, waarbij betrouwbare openbare laadinfrastructuur als eerste wordt gerealiseerd op de drukste vrachtcorridors van Europa. Net als andere Milence-locaties is het laadstation ontworpen met het oog op toekomstige uitbreiding, waardoor de laadcapaciteit kan meegroeien met de toenemende marktvraag naar elektrisch vrachtvervoer.