Correctbook wint Asito Sociale Innovatieprijs bij Duurzame Dinsdag

Vandaag zijn in de Tweede Kamer in Den Haag de Duurzame Dinsdagprijzen uitgereikt. Correctbook won de Asito Sociale Innovatieprijs, een prijs die in het leven is geroepen om sociale initiatieven te stimuleren. Correctbook maakt oneindig uitwisbare notitieboeken met als doel analfabetisme in Afrika tegen te gaan.

Correctbook ontving de prijs uit handen van Maurits Groen, voorzitter van de Duurzame Dinsdagjury en Leonore Nieuwmeijer, specialist inclusiviteit van Asito. Nieuwmeijer: ‘Correctbook is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf impact kan hebben op de maatschappij. Met hun product geven ze kinderen in Afrika een steuntje in de rug bij het leren lezen en schrijven. Dit draagt niet alleen bij aan het individuele kind, maar kan kansen bieden voor hele dorpen en de maatschappij waar deze kinderen in wonen in haar geheel.’

Correctbook

Correctbook is een sociale onderneming die zich inzet tegen wereldwijd analfabetisme. 250 miljoen kinderen hebben iedere dag geen pen en papier om te leren lezen en schrijven. Correctbook produceert oneindig uitwisbare notitieboeken, voor iedereen. Door onze producten te verkopen, kunnen wij onze uitwisbare notitieboeken inzetten op plekken waar het hard nodig is. Correctbook wil 1 miljoen kinderen van een Correctbook voorzien in de komende 5 jaar.

Duurzame Dinsdag, al twintig jaar een gewaardeerde traditie

Al twintig jaar lang vieren we – in de aanloop naar Prinsjesdag – op de éérste dinsdag van september Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Aan de meest duurzame, innoverende en onderscheidende initiatieven worden prijzen uitgereikt door verschillende bedrijven die partner zijn van Duurzame Dinsdag. De prijzen zijn: de VHG Groenprijs, Asito Sociale-innovatieprijs, ING Circulair ondernemenprijs, Greenchoice Energieprijs, Lidl Voedselprijs en de Duurzame Dinsdag-prijs.

Asito als aanjager van sociale innovatie

Duurzame Dinsdag bestaat al 20 jaar, maar tot voor kort waren er alleen prijzen voor milieu- en klimaatgerelateerde projecten. Asito wil graag meer aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid, de zogenaamde P van People. Daarom riep de schoonmaakorganisatie drie jaar geleden die Asito Sociale Innovatieprijs in het leven. Bij Asito zijn inclusiviteit en diversiteit belangrijke onderwerpen, met meer dan 1.200 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en meer dan 100 nationaliteiten in dienst. Asito zet zich in om deze thema’s ook bij andere werkgevers onder de aandacht te brengen. De Asito Sociale Innovatieprijs is onderdeel van dit streven. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.000 en hulp van Asito bij het verder ontwikkelen van het initiatief van de winnaar.