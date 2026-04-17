TommyTomato maakt een doorstart. De missie blijft hiermee overeind: alle kinderen op de basisschool groente leren eten. Onder aanvoering van de ondernemers en Impact First Group (IFG) is de investering om de doorstart te realiseren tot stand gekomen. Het businessmodel wordt aangescherpt en het bedrijf gaat verder in afgeslankte vorm. De hub in Eindhoven sluit, maar Den Haag, Haarlem en Utrecht blijven open. IFG draagt bij als investeerder via haar drie impact investeringsfondsen Social Impact Fonds (SIF) Rotterdam, SIF Den Haag en SIF Amsterdam en zoekt actief samenwerking met andere partijen en (impact) investeerders om het initiatief duurzaam te versterken.

“We hebben zoveel mogelijk mensen willen behouden in de doorstart, maar dat we ook​ afscheid moeten nemen, raakt ons”, zegt​ medeoprichter van TommyTomato Bas Turk.​“Zoals iedereen de schouders eronder heeft gezet na het faillissement, dat is echt bijzonder. Zelfs de curatoren stonden ervan versteld.”

Het faillissement van TommyTomato maakte veel los. Landelijke media berichtten erover en op LinkedIn werd de aankondiging duizenden keren geliked en honderden keren gedeeld. Twee mensen doneerden samen meer dan een ton om nog een week lang groentelunches op basisscholen te laten bezorgen. Er werd ook crowdfunding opgezet. “De steun van scholen, ouders, kinderen, leveranciers en geïnteresseerden was enorm”, aldus Turk. “Het laat zien dat wat wij doen iets betekent voor mensen. Nu hopen dat deze mensen na de doorstart weer meedoen, want we hebben iedereen nodig.”

Bart Meijs, Algemeen Directeur IFG: ​“Het faillissement van TommyTomato kwam ook bij ons hard aan, juist omdat we weten hoeveel waarde het bedrijf heeft voor kinderen, scholen, ouders en de maatschappij als geheel. De doorstart is in belangrijke mate te danken aan de enorme inzet en overtuiging van de ondernemers, het team en alle betrokkenen die dit initiatief wilden voortzetten en wij zijn blij dat wij dit als impactinvesteerder hebben kunnen faciliteren. Omdat wij het bedrijf en de ondernemers al goed kenden vanuit een eerdere investering via het Social Impact Fonds Rotterdam, konden we in nauwe samenwerking snel schakelen en bijdragen aan de doorstart In de afgelopen periode is ook scherp gekeken naar het businessmodel en de organisatie, waarbij belangrijke lessen zijn meegenomen en het fundament wordt versterkt voor de volgende fase. We staan achter de missie van TommyTomato en nodigen ook andere impactinvesteerders van harte uit om in deze doorstart aan te haken, zodat meer kinderen toegang krijgen tot gezonde maaltijden.”

Over TommyTomato

TommyTomato werd in 2020 opgericht door twee vaders uit Haarlem: Erik van der Plas en Bas Turk. Ze registreerden hun bedrijf bij de Code Sociale Ondernemingen en boden in de afgelopen jaren zinvol werk aan​tientallen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en honderden pensioensgerechtigden. In 2024 won TommyTomato de EY Entrepreneur of the Year Social Impact Award.

De lunch en lessen van TommyTomato dragen bij aan gezondheid en kansengelijkheid voor kinderen. Onderzoek van Deloitte laat zien dat iedere euro die in een gezond schoolprogramma wordt geïnvesteerd, de maatschappij 5 euro oplevert. Social Handprint berekende dat TommyTomato bijna 110% impact maakte per euro omzet. De impactwaarde per medewerker werd berekend op € 95.000,-.

Op 17 maart trok een grootaandeelhouder plotseling financiering terug, waardoor op 31 maart faillissement moest worden aangevraagd.