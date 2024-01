Context Labs, aanbieder van zakelijke oplossingen voor de analyse van enterprise data fabric-gebaseerde milieudata, maakt bekend dat het een samenwerking met Microsoft is aangegaan. Het doel is om bedrijven te helpen met hun transitie naar een netto nul uitstoot. De samenwerking maakt een naadloze integratie van sensorplatforms en -technologieën mogelijk, met als doel de digitale kwantificering van emissies en milieudata. Dit biedt bedrijven een solide basis voor het vaststellen, rapporteren en reduceren van hun impact op het milieu en maakt de energietransitie mogelijk.

Met het oog op de komst van nieuwe regelgeving, die is gericht op een snelle en forse reductie van de uitstoot van methaangas, heeft de markt behoefte aan een oplossing voor klimaatvraagstukken. Het door Immutably™ ondersteunde Decarbonization-as-a-Service™ (DaaS)-platform van Context Labs, dat op de Microsoft Azure OpenAI Service draait en tijdens COP28 werd onthuld, vertegenwoordigt een schaalbare data fabric die naadloze integratie biedt met diverse technologiepartners die milieudatageneratie mogelijk maken. Organisaties kunnen op die manier de empirische kwantificering van emissie- en milieudata naar een hoger plan brengen. Zo kunnen ze betrouwbare informatie gebruiken als input voor hun klimaatrapportage en veiligheidsstrategie. Het platform van Context Labs en de producten die daar deel van uitmaken zijn per direct verkrijgbaar via de Microsoft Azure Marketplace.

DaaS™ zorgt voor de aggregatie van milieudatastromen uit alle mogelijke sensoren en creëert met behulp van AI diepgaandere analyses en inzichten. DaaS™ verzamelt ongelijksoortige en losstaande data uit elke mogelijke bron, waaronder satellieten, vliegtuigen, drones, grondsensoren, real-time SCADA-data en andere operationele activa om de werkelijke koolstofintensiteit van organisaties te bepalen.

Na het integreren van al deze instrument- en sensordata met een digital twin van bedrijfsactiva kunnen bedrijven emissies op nauwkeurige, integere en transparante wijze herleiden tot individuele operationele activa. Zo kunnen zij daar operationele, financiëel en wat milieudoelstellingen betreft hun voordeel mee doen. De technologie van Context Labs stelt organisaties in staat om hun klimaat- en netto nul-doelstellingen te halen door aan de hand van empirisch gekwantificeerde data te bepalen welke beschikbare CO2-credits ze moeten inzetten voor het compenseren van hun restemissies.

Een snellere transitie naar netto nul dankzij contextuele asset grade data (AGD™)

Met de integratie van de instrumenten en sensoren van partners met het door Immutably™ ondersteunde en in Azure gehoste DaaS™-platform van Context Labs ontstaat een nieuw ecosysteem voor de digitaal gekwantificeerde kennis en analyse van klimaat- en duurzaamheidsdata.

“Door het beschikbaar maken van het platform in Microsoft Azure, dat in verbeterde beveiliging en OpenAI-tools voorziet, creëert Context Labs een divers ecosysteem van technologiepartners die nodig zijn voor milieudatarapportage. Dit maakt de integratie van digitaal gekwantificeerde data met ons Decarbonization-as-a-Service-platform mogelijk,” zegt Dan Harple, de oprichter en CEO van Context Labs. “Het gebruik van de Azure OpenAI Service en machine learning stelt ons in staat om klimaatdata te analyseren met de snelheid die nodig is om voor betekenisvolle verandering te zorgen. Dat is de werkelijke uitdaging van onze tijd. We bieden klanten hiermee toegang tot een wereldwijd digitaal ecosysteem dat hen helpt om tot een uitstoot van netto nul te komen.”

“De uitstoot van broeikasgassen neemt elk jaar toe, en ondertussen stuwt de groei van de economie en bevolking de wereldwijde energievraag verder op. Deze samenwerking komt op een cruciaal moment en sluit aan op ons streven om klimaatverandering tegen te gaan en organisaties te helpen met het realiseren van hun doelstellingen voor de reductie van emissies,” zegt Darryl Willis, corporate vice president Energy & Resources Industry bij Microsoft. “Context Labs en Microsoft hebben hun krachten gebundeld om betrouwbare klimaatdata te verzamelen op basis waarvan bedrijven actie kunnen ondernemen om een toekomst van netto nul dichterbij te brengen.”