Constantijn van Oranje en New Energy Coalition brengen 100 grote denkers bijeen voor energietransitie

Vandaag buigen in de Haagse Ridderzaal 100 grote denkers uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en de startup community- zich over de vraag: Hoe kunnen we sleuteltechnologieën door vertalen naar impactvolle innovatie en zo als Nederland het voortouw nemen in het wereldwijd verminderen van onze ecologische footprint? Doel is versnelling creëren en de (economische) kansen te pakken die de energietransitie ons als land biedt.

Knights of the Future: the Energy Edition is een initiatief van StartupDelta en New Energy Coalition (NEC) en wordt geopend door Special Envoy van StartupDelta, Constantijn van Oranje en Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Keynote sprekers zijn Jochen Wermuth (Founding Partner, Wermuth Asset Management GmbH) en Kees Koolen (oud CEO Booking.com en founder Koolen Industries). Onder de deelnemers zijn Floris Alkemade (rijksbouwmeester), Melanie Schultz van Haegen (oud-minister en CEO van Porticus) en Willemijn Schneyder (CEO SwipeGuide) en Tim Houter (CEO Hardt Hyperloop).

Special Envoy StartupDelta Constantijn van Oranje. “De energietransitie is ongetwijfeld een van de meest urgente uitdagingen voor onze wereldwijde gemeenschap. Om deze uitdaging op tijd het hoofd te bieden, volstaan de huidige technologie, bedrijfsmodellen en regelgeving niet meer. Daarom is het zo belangrijk dat dit event alle betrokken partijen bij elkaar brengt. Alleen zo kunnen we vaste denkpatronen doorbreken, echte impactvolle innovaties ontwikkelen en de energietransitie omzetten naar een kans om op wereldniveau onze Nederlandse innovatiekracht te tonen.”

Deelnemers

Centraal bij de Knights of the Future: the Energy Edition staan tien rondetafels. Daaraan bespreken de deelnemers vraagstukken als: ‘Hoe kunnen we de groei van de inzet van zonne-energie in Nederland voortzetten?’ en ‘Hoe zorgen we voor voldoende duurzaam opgewekte energie in periodes van weinig wind en weinig zon?’ Bij alle vraagstukken geldt dat die een veelvoud van partijen met verschillende belangen raken, van bedrijven en overheden tot toezichthouders, kennisinstellingen en startups. Ze kunnen daarom ook het meest effectief worden opgelost door nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking tussen al deze partijen, waarbij het toepassen van technologieën als blockchain en artificial intelligence (AI) voor een doorbraak kunnen zorgen.

Programma

The Knights of the Future: the Energy Edition gaat vandaag om 12.30 officieel van start en behoort tot de serie van Knights of the Future-evenementen georganiseerd door StartupDelta en New Energy Coalition. Het volledige programma staat op: https://www.startupdelta.org/ knights-of-the-future-energy- edition/