Hoe krijgen logistieke bedrijven samenwerking rond transportcapaciteit echt van de grond? Die vraag staat centraal in het nieuwe onderzoeksproject DELTA (Samenwerking voor het DELen van Transport Assets). Het consortium onderzoekt hoe asset sharing in de logistiek succesvol kan worden opgezet, bestendigd en opgeschaald.

De logistieke sector staat voor grote uitdagingen. Toenemende druk op capaciteit, personeel, duurzaamheid en efficiëntie vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Het delen van transportmiddelen en -capaciteit tussen logistieke partijen wordt al langere tijd gezien als een kansrijke oplossing. In de praktijk blijkt het realiseren van zulke samenwerkingsverbanden echter complex. Organisatorische, technische en gedragsmatige barrières maken het lastig om initiatieven succesvol op te schalen.

Van potentie naar praktijk

Met DELTA richt TNO zich niet op de vraag óf asset sharing werkt, maar op de vraag hoe samenwerking daadwerkelijk succesvol kan worden gerealiseerd en opgeschaald. Het project, onder leiding van TNO, heeft een subsidie van bijna 375.000 euro ontvangen vanuit de PPS-innovatieregeling van TKI Dinalog.

Horizontale samenwerking tussen vervoerders, logistieke dienstverleners en verladers biedt aantoonbare voordelen. Denk aan een betere benutting van vrachtwagencapaciteit, lagere kosten, hogere arbeidsproductiviteit, minder uitstoot en meer veerkracht in logistieke ketens. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk lastig om deze voordelen structureel te verzilveren.

Binnen DELTA worden praktijkcases onderzocht waarin logistieke partijen transportmiddelen tijdelijk of structureel gezamenlijk gebruiken. Door gebruik te maken van data en praktijkervaringen brengt het consortium zowel succesfactoren als knelpunten in kaart. De inzichten worden vertaald naar ontwerpprincipes, randvoorwaarden en groeipaden die organisaties helpen om samenwerkingsinitiatieven succesvol op te zetten en verder uit te bouwen.

Waar eerdere initiatieven zich vooral richtten op technische platformen of datadeling, onderzoekt DELTA juist de organisatorische, governance- en gedragsfactoren die bepalen of samenwerking op lange termijn succesvol blijft.

“Meer doen met minder door het delen van transport assets, dat is een van de grote uitdagingen voor de logistieke sector de komende tijd.” – Jaco van Meijeren, Senior Lead Consultant Supply Chain Innovation

Praktijkcases als basis

Het onderzoek richt zich op concrete toepassingen van asset sharing binnen logistieke netwerken. Denk aan vervoerders die vrachtwagencapaciteit delen om pieken en dalen in transportvraag op te vangen, of import en export vervoersstromen aan elkaar koppelen. Daarbij wordt gekeken naar situaties waarin bedrijven op hetzelfde niveau in de keten samenwerken, zoals vervoerders en logistieke dienstverleners die capaciteit delen. TKI Dinalog noemt hiervoor use cases in onder meer de sierteelt- en containerlogistiek.

Door praktijkvoorbeelden centraal te stellen wil het consortium inzicht krijgen in de factoren die bepalen of samenwerking standhoudt wanneer marktomstandigheden veranderen, volumes fluctueren of nieuwe partners aansluiten.

Brede samenwerking logistiek

DELTA wordt uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen, brancheorganisaties en logistieke bedrijven. Naast TNO nemen onder andere Nyenrode Business Universiteit, Vepco, HN Post & Zonen, Kamps Transport, Transportbedrijf G. van der Heijden & Zonen, Plantform, Royal FloraHolland, DALTI en evofenedex deel aan het project.

De betrokken partijen brengen praktijkervaring, operationele data en wetenschappelijke kennis samen om beter te begrijpen welke voorwaarden nodig zijn voor succesvolle samenwerking in logistieke netwerken.

Duurzame en veerkrachtige logistieke ketens

De verwachting is dat de resultaten van DELTA bijdragen aan een efficiëntere benutting van bestaande transportcapaciteit. Hierdoor kunnen bedrijven hun logistieke processen optimaliseren zonder direct extra assets in te zetten. Daarnaast kan asset sharing bijdragen aan lagere emissies, slimmer ruimtegebruik en een robuustere logistieke infrastructuur.

Met DELTA wil TNO samen met de consortiumpartners de stap zetten van veelbelovende pilots naar breed toepasbare oplossingen. Door inzichtelijk te maken wat samenwerking succesvoller maakt, kan de logistieke sector sneller werken aan toekomstbestendige, duurzame en veerkrachtige ketens.