CONO Kaasmakers start in 2025 met een vernieuwd Caring Dairy-programma voor haar melkveehouders. Dit nieuwe programma maakt het voor de melkveehouders nog aantrekkelijker om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Het programma is het afgelopen jaar grondig ontwikkeld, mede op basis van input van veehouders, afnemers, consumenten, Ben & Jerry’s en andere stakeholders. Tijdens de halfjaarlijkse algemene vergadering in oktober stemden de veehouders met een ruime meerderheid in met dit vernieuwde programma.

Beloning voor duurzaamheidsinspanningen

Ook na de herziening van het Caring Dairy-programma worden de veehouders beloond voor hun verduurzamingsinspanningen. Een belangrijke toevoeging is dat het beloningssysteem is opgezet in verschillende staffels, elk met eigen drempelwaardes en beloningsniveaus. Door de toepassing van deze staffels kunnen boeren stap voor stap werken naar hogere beloningen. De opbouw van deze staffels zorgt ervoor dat boeren duidelijk zien hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren en op welke momenten ze in aanmerking komen voor de volgende beloningscategorie. Veehouders die al goed presteren binnen het programma kunnen via het staffelstelsel een hogere premie verdienen. Waar veehouders voorheen tot 4,5 cent konden ontvangen, kunnen ze nu, inclusief de bestaande premies voor weidegang en GMO-vrije melk, in totaal 6 cent per 100 kg melk extra verdienen.

Duurzaamheidsthema’s

Vanaf 2025 richten de CONO-veehouders zich op vier belangrijke duurzaamheidsthema’s: Klimaat, Dierwelzijn, Biodiversiteit en Boer & Maatschappij. Binnen deze thema’s kunnen veehouders zich verbeteren op 18 verschillende indicatoren. Zo zet CONO samen met de deelnemende veehouders steeds grotere stappen op het gebied van duurzaamheid. Dit biedt hen de flexibiliteit om te focussen op de indicatoren die het best passen bij hun bedrijf. Gerben van Diepen, voorzitter van de raad van bestuur, zegt: “Het Caring Dairy 2025-programma biedt iedere veehouder de mogelijkheid om verder te verduurzamen, door de lage drempel kunnen veehouders ook eenvoudig instappen.”

Voorloper in duurzaamheid

Algemeen directeur Jerry Griep is optimistisch: “In 2002 waren wij de eersten die boeren extra betaalden om hun koeien de hele zomer buiten te laten grazen. In 2016 verdubbelden wij, opnieuw als eerste, deze premie. Caring Dairy is inmiddels al meer dan 15 jaar een succesvolle samenwerking tussen Ben & Jerry’s en CONO Kaasmakers. Met het vernieuwde programma spelen wij in op de vraag uit de markt, en dragen vrijwel al onze 400 veehouders op hun eigen manier bij aan zowel de verbetering van duurzaamheid op het eigen boerenerf als aan de duurzaamheidsambities van de coöperatie. Zo blijven wij inspelen op de wensen van de markt, en weet de consument onze duurzame kaas moeiteloos te vinden. Met het vernieuwde Caring Dairy-programma werken we samen aan een toekomstbestendige en duurzame sector en bouwen we voort op ons streven: Samen, positief voor toekomstige generaties.”