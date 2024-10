Tijdens de najaarsbijeenkomst met 450 melkveehouders hebben Albert Heijn en vaste zuivelproducent Royal A-ware de nieuwste ambities gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van de Beter voor Natuur & Boer keten binnen zuivel. De focus ligt op verdere verduurzaming van de zuivelketen door middel van innovatieve en praktische verbeteringen en volgt op eerdere stappen in dierenwelzijn, natuur en een gezond verdienmodel voor de melkveehouders.

Vier belangrijke pijlers staan centraal in de nieuwe plannen:

Verder verbeteren van de klauwgezondheid van koeien via een mobility score:

Gezonde klauwen zijn essentieel voor het welzijn van koeien. Via de mobility score wordt ingezet op het verder verbeteren van klauwgezondheid. Door deze innovatieve meetmethode wordt eerder gesignaleerd dat een koe minder goed haar klauwen belast. Zo kunnen melkveehouders direct actie ondernemen en samen met experts zoals klauwverzorgers aan de slag om de algehele klauwgezondheid te verbeteren. Verhogen van de biodiversiteit in samenwerking met Naturalis:

In samenwerking met Naturalis wordt in kaart gebracht hoe de biodiversiteit in de melkveehouderij kan worden verhoogd. Daarnaast wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vastgelegd, met als doel dit verder te minimaliseren. Verlagen van de CO2-uitstoot door koolstofvastlegging in de grond:

Melkveehouders binnen Beter voor Boer & Natuur ploegen hun grasland niet. Zo wordt CO2 in de vorm van koolstof opgeslagen in de bodem. Een uniek project in Nederland vanwege de grote hoeveelheid metingen. In 2025 wordt de tweede set metingen uitgevoerd om de koolstofvastlegging in de bodem te evalueren. Het vastleggen van koolstof in de bodem draagt bij aan het verlagen van CO2-uitstoot in onze zuivelketen. Opnieuw een premieverhoging voor duurzaamheidsinspanningen:

In ieder Beter voor Natuur & Boer programma vormt een gezond verdienmodel en een lange termijn relatie voor alle partijen de basis. Naast bestaande lange termijnafspraken over gegarandeerde afname en een gezonde verdienmodelprijs, betaalt Albert Heijn opnieuw een premieverhoging voor investeringen die melkveehouders doen voor verduurzaming of verbeteringen in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit.

Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising en formats bij Albert Heijn licht toe: ‘’Ik ben trots op deze nieuwe stappen binnen het Beter voor Natuur & Boer programma voor zuivel. Deze nieuwe plannen onderstrepen onze toewijding op het gebied van duurzamere zuivel met aandacht voor dieren, klimaat en melkveehouders. De kracht van Beter voor Natuur & Boer zit in de continue samenwerking met alle ketenpartijen – nu en in de toekomst.’’

“Sinds de start van Beter voor Natuur & Boer-programma voor zuivel in 2018 hebben de melkveehouders in dit programma zich ingezet voor verbetering van biodiversiteit, diergezondheid- en welzijn en klimaat. Ik ben blij dat we in samenwerking met Albert Heijn en onze melkveehouders weer een volgende stap zetten. Met deze doorontwikkeling én wederom een premieverhoging voor de melkveehouders, werken we samen aan zuivel met een zo hoog mogelijk voedingswaarde en de laagst mogelijke impact op mens, dier en milieu.” aldus Jan Anker, CEO Royal A-ware.

De plannen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de stichting Beter voor Natuur & Boer. De stichting heeft als doel de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen kunnen zich aansluiten, waardoor iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan meedoen.

Louis Rippen, directeur van de stichting Beter voor Natuur & Boer; “Ik ben blij dat Albert Heijn en Royal A-ware het voortouw nemen in de verdere ontwikkeling van de Beter voor Natuur & Boer- zuivelketen. Vanuit de stichting moedigen wij deze ambitieuze stappen van harte aan.”

Over Beter voor Natuur & Boer

Albert Heijn heeft jarenlange samenwerkingen – in de Beter voor Natuur & Boer-programma’s – met bijna 1200 boeren en telers in Nederland. Met hen maakt Albert Heijn, specifiek per keten, afspraken over het verdienmodel, dierenwelzijn, natuur en afnamegarantie.