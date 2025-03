Deelnemende melkveehouders aan het keurmerk On the way to PlanetProof presteren aanzienlijk beter dan de gestelde basisnormen. Dit blijkt uit de eerste impactrapportage die SMK heeft opgesteld. De rapportage laat zien dat melkveehouders grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo is er een substantieel areaal kruidenrijk grasland gerealiseerd, wordt ruim 60% eiwit van eigen land gevoerd en zijn de uitstoot van broeikas- en ammoniakgassen verder afgenomen. Daarnaast ligt de levensduur van het melkvee boven de basisnorm en nadert het tussendoel voor 2030.

Duurzaamheidsinspanningen in kaart gebracht

De impactrapportage biedt een gedetailleerd inzicht in de prestaties van melkveehouders binnen On the way to PlanetProof. De resultaten tonen vooruitgang op belangrijke thema’s zoals:

Het bevorderen van biodiversiteit

Het verminderen van broeikasgasemissies

Het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid

Ambitieuze, maar haalbare doelen

De rapportage bevestigt dat de eisen van On the way to PlanetProof ambitieus, maar haalbaar zijn. Herman Docters van Leeuwen, programmamanager bij SMK, licht toe: “Dankzij SMK’s multistakeholder-aanpak kan het keurmerk realistische doelen formuleren. Deze cijfers staven de waarde van het keurmerk en het zorgvuldige proces erachter. De doelsturing van het keurmerk geeft melkveehouders richting voor de toekomst.”

De vooruitgang is mogelijk dankzij de inzet en investeringen van melkveehouders en de ondersteuning door de zuivelketens en retail.

Over On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst (‘Proof’) dat een product duurzamer is geproduceerd, met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Het keurmerk, dat sinds 2018 bestaat, is door Milieu Centraal beoordeeld als Topkeurmerk. Inmiddels zijn er twee zuivelketens met melkveehouders gecertificeerd, een groep van ongeveer 800 veehouders die bijdraagt aan een duurzamer zuivelschap in de Nederlandse supermarkten.