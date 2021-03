CONO kaas nu vegetarisch

Vanaf maart 2021 maakt CONO bijna al haar kazen voor de versspeciaalwinkels en markters met vegetarisch stremsel. De jonge kazen stromen in na Pasen. Naar verwachting is eind 2022 ook alle leeftijdskaas vegetarisch. CONO Kaasmakers innoveert met het oog op de toekomst.

De markt voor vegetarisch voedsel groeit

Het aantal mensen dat vegetarisch eet is de afgelopen twee jaar met 50% gegroeid.

De groei van het aantal vegetariërs en veganisten zal verder doorzetten. Dit blijkt uit het onderzoek Vegatrends 2020 van de Vegetariërsbond. Niet alleen thuis, ook buitenshuis is er steeds meer vraag naar vegetarische gerechten.

CONO kaas houdt haar unieke smaak

Algemeen directeur Wim Betten: “Wij luisteren goed naar de wensen van onze klanten en consumenten. Natuurlijk moet onze kaas de lekkerste zijn en daarnaast investeren we al jaren in duurzaamheid op de boerderijen en in onze kaasmakerij in De Beemster. We zijn er trots op dat onze kaas nu vegetarisch is. Wat anders is, is het stremsel. Dat is nu vegetarisch. Verder blijft de receptuur bij het oude, want wij hechten aan onze tradities. Wat goed is moet je koesteren en tegelijk innoveren we met het oog op de toekomst. Dus alle vegetarische kazen uit de CONO kaasmakerij zijn op de traditionele manier gemaakt, natuurlijk gerijpt en nog net zo lekker!”

Vegetarisch stremsel

Onze kaasmeesters hebben hard gewerkt om vegetarische kaas mogelijk te maken. Kaasmeester Lieke Kortekaas: “Het was echt een groot project waarbij kwaliteit het uitgangspunt blijft. En de unieke smaak en smedigheid van CONO kaas moest precies hetzelfde blijven. Het enige verschil is dat we nu een vegetarisch stremsel gebruiken om de melk in te dikken tot wrongel. Aangezien onze kaasmakers de stremming altijd al handmatig controleren en ze de wrongel met de hand roeren konden we hun expertise meteen inzetten.”

Consumenten kijken steeds bewuster naar de producten die ze kopen en consumeren. In een snel veranderende wereld worden vegetarische producten steeds relevanter. Voor CONO is uiteraard de premium smaak en kwaliteit van de kaas het meest belangrijk en daarom benadrukken we graag nogmaals dat daaraan niets is veranderd.