De Wesemael Group, een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar toonaangevend is in de landbouw- en tuinbouwsector, en Masters of Bamboo, gevestigd in Beverwijk en opgericht door bamboe-pioniers Pim van der Eng en Sandra Bonne, kondigen met trots een strategische overname aan.

Een sterk fundament in landbouw en tuinbouw

De Wesemael Group, opgericht in 1960, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke partner voor agrarische ondernemers. Met expertise in akkerbouw, boomkwekerij, fruitteelt en glastuinbouw levert het bedrijf maatwerk en innovatieve oplossingen aan klanten. De groep omvat meer dan 14 bedrijven en opereert in 60 landen verspreid over 6 continenten.

“De diverse bedrijven binnen de Wesemael Group versterken elkaar met hun unieke expertise,” zegt Boudewijn van Wesemael, directeur van de Wesemael Group. “Masters of Bamboo sluit naadloos aan bij onze strategie en vormt een waardevolle aanvulling op onze activiteiten. Met de toevoeging van Masters of Bamboo aan onze groep, waarin ook Bamboestokken.com is opgenomen, bundelen we onze krachten en expertise om de markt nog effectiever en klantgerichter te bedienen.”

Masters of Bamboo: Een nieuwe stap in duurzaam ondernemen

Pim van der Eng en Sandra Bonne zijn al meer dan twee decennia toonaangevend in de wereld van bamboe. Met hun eerdere onderneming, Bamboe Bouw Nederland, Bamboo Import Europe, dat in 2021 succesvol verkocht werd, groeiden zij uit tot marktleider in duurzame bamboeproducten in Europa. Hun nieuwe initiatief, Masters of Bamboo BV, richt zich op het ontwerpen, promoten en leveren van hoogwaardige bamboeproducten voor zowel de zakelijke (B2B) als particuliere (B2C) markt.

“Bamboe is een krachtig en duurzaam alternatief dat perfect aansluit bij de behoeften van de moderne markt,” aldus Pim van der Eng. “Samen met de Wesemael Group kunnen we onze producten combineren met innovatieve bamboeoplossingen. Dankzij hun wereldwijde netwerk en expertise kunnen we gezamenlijk grote stappen zetten.”

Sandra Bonne voegt hieraan toe: “De samenwerking met de Wesemael Group vergroot onze capaciteit om bamboe efficiënter te importeren, mede dankzij hun eigen fabriek. Hierdoor kunnen we de kwaliteit en beschikbaarheid van onze producten verder verbeteren.”

Duurzaamheid, innovatie en klantgerichtheid als kernwaarden

De samenwerking tussen de Wesemael Group en Masters of Bamboo onderstreept een gezamenlijke ambitie: een toekomst creëren waarin duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. Door de unieke sterke punten van beide bedrijven te combineren – zoals het brede productaanbod en de internationale aanwezigheid van de Wesemael Group met de creativiteit en duurzame focus van Masters of Bamboo – ontstaat een solide basis voor verdere groei en impact.