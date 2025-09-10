Rijkswaterstaat lanceert een nieuwe community voor iedereen die werk wil maken van circulaire bedrijfskleding. Inkopende organisaties maken samen grotere stappen en leren en ontdekken sneller welke oplossingen in de praktijk écht werken.

Waarom deze community?

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld en heeft een grote impact op ons milieu en onze leefomgeving. Door circulaire inkoop werken overheden en bedrijven mee aan de verandering naar een circulaire economie. Circulair inkopen minimaliseert de inzet van grondstoffen en stimuleert levensduurverlenging en hergebruik van producten en materialen. En groot deel van de Nederlandse bevolking draagt bedrijfskleding, dus we kunnen met elkaar een verschil maken. We willen de transitie naar écht circulaire bedrijfskleding versnellen. Samen gaan we aan de slag met thema’s zoals circulair inkopen, Refuse en Reduce, contractmanagement, ontwerp, draagvlak binnen organisaties, gebruik, inzameling en hergebruik. Deze community bouwt voort op het succes van de Buyer Group Circulair Textiel en wil de beweging nog verder brengen.

De kracht van deze community zit in samenwerking: van en met elkaar leren, ervaringen delen en samen ontdekken welke oplossingen in de praktijk écht werken. En het mooie is: dit gebeurt allemaal zonder de druk van formele inkoop- of aanbestedingstrajecten. Hier is ruimte om vrij en open te verkennen, vragen te stellen en kennis uit te wisselen.

Voor wie is deze community bedoeld?

We richten ons op publieke én private organisaties die bedrijfskleding gebruiken en concrete stappen willen zetten richting circulariteit. Duurzaamheidsadviseurs, inkoopadviseurs en contractmanagers zijn van harte welkom. (Let op: de community is niet bedoeld voor marketing- of salesprofessionals.)

Wil jij actief bijdragen aan deze beweging?

Laat jouw ideeën, vragen en ervaringen niet onbenut. Word onderdeel van een groeiende groep bevlogen professionals die samen het verschil willen maken.

Samen creëren we de toekomst van circulaire bedrijfskleding. Doe je mee?

Maak je interesse kenbaar door dit formulier in te vullen, dan nemen we contact met je op. Deelname is gratis.

Alvast voor in je agenda: de kick-off van de community is op 14 november 2025 in Utrecht.