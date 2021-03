Community van duurzame alternatieven neemt het op tegen Fast Furniture

In Europa wordt een kwart van al het meubilair ter wereld gemaakt. Goed voor een markt van €84 biljoen met ruim 1 miljoen werknemers in 130.000 bedrijven waarvan 85% ZZP en klein MKB. In Europa wordt jaarlijks ook 11 miljard kilogram aan meubilair weggegooid. Hiervan wordt slechts 10% gerecycled. En dit is slechts de impact van meubels aan het einde van de levensduur. De ‘verborgen impact’, de niet zichtbare impact tijdens het maken en vervoeren van onze spullen, is nog vele malen groter. China, waar de afgelopen decennia steeds meer meubelproductie naar werd verhuisd, neemt nu al ruim 60% van de import van meubels in Europa voor haar rekening. Ze worden vervoerd met enorme vrachtschepen die worden gestookt met de meest ranzige (Nederlandse) olie. Welkom in de haven van Rotterdam. The Substitute is de eerste Nederlandse community die alle merken en makers verenigd op het platform voor het duurzame alternatief in interieur en verbouw. Een community van prachtige merken, innovatieve makers, reparateurs en duurzaam werkende professionals. Opgericht om meer aandacht te geven aan de goede en duurzame kant van interieur want daar zit volgens oprichters, Machteld Rijnten en Marieke Kamphuis nog een grote blinde vlek.

Per jaar gooien we in Europa 11 miljard kilo meubilair weg

Maar er speelt meer in deze sector. Natuurvernietiging door (illegale) houtkap, gebruik van pesticiden bij gewassen als katoen en giftige stoffen als formaldehyde in kasten en keukens om er maar een paar te noemen. Naast de milieuproblemen zijn ook de arbeidsomstandigheden schrijnend. We telden dat in 6 landen kinderarbeid voorkomt in de handgemaakte tapijten business.. En China is voor de booming meubelproductie overgestapt van kinderarbeid op dwangarbeid van Oegoeren.

Gelukkig winnen écht duurzame interieur- en verbouwoplossingen aan populariteit. Grote uitdaging hierbij is dat de interieursector heel versnipperd is. De sector bestaat voor 85% uit ZZP-ers en bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dat geldt ook voor de duurzame interieur sector. De teams zijn klein en meestal is er ook weinig geld om reclame te maken en investeringen te doen. Maar om te versnellen is meer bekendheid voorwaardelijk.

Nederland is overtuigd van duurzaam wonen, maar daar hoort ook de binnenkant van het huis bij

Kamphuis: “Nederland is voorloper op het gebied van de circulaire economie en een uitstekend pilotland om de duurzaamheidstransitie te versnellen in deze markt, net zoals we dat in de bouwsector al doen. We hebben een goed start-up klimaat, hoge innovatie & ontwerpkwaliteit zowel technisch als in design. Duurzame energie is gesubsidieerd en geaccepteerd, en we hebben we een hoge duurzaamheidsbereidheid. We betalen er zelfs graag iets meer voor. Maar anders dan in de fashionindustrie hebben we bij interieurproducten vaak te maken met samengestelde materialen. Een bank bestaat bijvoorbeeld uit hout, staal, schuim en stof. Het uitpluizen van de grondstoffen, de productie én de arbeidsomstandigheden van één product is dus al een enorme uitdaging. Laat staan de recycling ervan. Gelukkig is er wel meer aandacht voor afval, Teun van de Keuken maakt er een prachtig programma over, maar we hebben nog best een weg te gaan.”

Rijnten en Kamphuis die in oktober 2019 de eerste Duurzame Woonbeurs van Nederland organiseerden zijn volop aan de slag gegaan met hun digitale platform toen Corona uitbrak. Op 26 maart presenteren ze The Substitute, wat staat voor Het duurzame Alternatief, ‘Het enige alternatief’ wat hun betreft.

Duurzame merken, ontwerpers en makers die lid worden van The Substitute worden zichtbaar op het platform met hun producten en werk. Van wol-vilten lampen, getatoeëerd (hergebruikt) sanitair tot duurzaam beddengoed van bekendere spelers als Yumeko. Het aantal leden groeit snel. Al deze duurzame oplossingen worden overzichtelijk gepresenteerd voor zowel de consument als duurzaam werkende professional. En zo’n overzicht was er nog niet.

Naast duurzame merken zijn er 9 bloggers verbonden aan het platform die schrijven over uiteenlopende onderwerpen en wordt er veel kennis en inspiratie gedeeld met lezers.

365 dagen per jaar online en 3 dagen live

Tot nog toe horen Rijnten en Kamphuis alleen maar positieve geluiden. Vooral voor interieurontwerpers is het een verademing om merken bij elkaar te kunnen presenteren aan klanten. Nu de consument nog bereiken! Door de website aan hun beurs te koppelen, die van 12-14 november weer gepland staat, krijgt duurzaam interieur 365 dagen per jaar een online en 3 dagen een echt podium.

Rijnten: “Alles wat we doen is gericht op meer zichtbaarheid, meer samenwerking, meer innovatieve oplossingen delen, meer connecties & meer duurzame business voor onze community. Merken kunnen samen optrekken bij een opdracht, samen events organiseren en als we nog wat groter zijn; samen een campagne doen om Nederland te wijzen op de enorme blinde vlek die Fast Furniture is. 85% van de mensen weet niet eens dat duurzaamheid een issue is bij interieur en verbouw. Als er meer vraag komt vanuit de consument versnel je de duurzaamheidstransitie vanzelf. En, samen sta je daarin sterker.”

Partners van de movement

BlueMovement (circulair en energiezuinig) en a.s.r. verzekeringen (duurzaam herstel) ondersteunen de missie van The Substitute en zijn launching partners. Op The Substitute vind je duurzame merken als Yumeko (bad en beddengoed) A House of Happiness (raambekleding) Tierrafino (leem muren) maar ook Louise Cohen’s Upcycle Collection en getatoeëerd sanitair van Esther Derkx. Grote en kleine merken staan schouder aan schouder met interieurprofessionals die de diversiteit van al dat duurzaam moois laten zien, van biophillic design tot 2e hands.

Duurzaam interieur is namelijk hartstikke mooi en hip, dat daar ook nog eens superveel mooie verhalen bijhoren maakt het nóg aantrekkelijker.