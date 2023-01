De Nederlandse overheid heeft in 2022 ruim 1,13 miljard euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Nederland veilde iets meer dan 14 miljoen emissierechten voor het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). Dat blijkt uit de veilingmonitor van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de veiler van de emissierechten voor Nederland. Binnen het EU ETS moeten bedrijven jaarlijks emissierechten inleveren om hun CO2-uitstoot te compenseren, 1 emissierecht staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2. Een van de manieren voor bedrijven om aan emissierechten te komen is door ze te kopen op de veiling.

De opbrengst is vergeleken met 2021 gegroeid met ruim 200 miljoen euro. In 2021 leverde de verkoop van emissierechten Nederland ‘slechts’ 893 miljoen euro op. De hogere opbrengst in 2022 komt door de sterk gestegen veilingprijs. In 2021 kostte één emissierecht gemiddeld nog 54 euro, in 2022 was dat gemiddeld bijna 80 euro. In februari bereikte de prijs voor één emissierecht een nieuw record, een recht kostte toen ruim 97 euro.

Maaike Breukels, Hoofd Emissiehandel: “De ontwikkeling in de ETS prijs toont aan dat het EU ETS effectief is in het beprijzen van CO2 emissies en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het beperken van de uitstoot. Want hoe hoger de prijs, hoe sterker de prikkel is voor bedrijven om te verduurzamen”.

Dalend aantal emissierechten

Het totaal aantal beschikbare rechten is gemaximeerd en neemt ook jaarlijks af. Een deel van de rechten wordt gratis verstrekt aan de industrie en een deel wordt geveild door Europese overheden. Bedrijven kunnen daarnaast emissierechten kopen van elkaar. Elektriciteitsproducenten moeten sinds 2013 al hun rechten kopen.

De Europese Commissie heeft in het Fit For 55 programma ook plannen opgenomen om het aantal emissierechten dat wordt uitgegeven en geveild, versneld af te bouwen. De opbrengsten van de veilingen gaan naar de Nederlandse schatkist.