De volledig geautomatiseerde Wood Hub is één van de vijf productiefaciliteiten van Koninklijke Ahrend die samen verantwoordelijk zijn voor de productie van houten en metalen meubels, zit -en gestoffeerd meubilair, schoolmeubels en voor meubelreparatie en refurbishment. Houten meubilair wordt vanaf heden uitsluitend in de Wood Hub geproduceerd. Ahrend voorziet hiermee in de toenemende vraag naar houten meubels. De officiële opening van de Wood Hub vond plaats op donderdag 26 september jl.

“Dit project is meer dan alleen een nieuwe productielocatie. Het is een nieuwe mijlpaal in onze missie om vitaliserende werkomgevingen te creëren. Door automatisering in ons productieproces te integreren, hebben we de ideale omstandigheden gecreëerd om de kwaliteit en duurzaamheid van onze activiteiten verder te verbeteren. Het zorgt er ook voor dat we de productiecapaciteit en flexibiliteit hebben om aan de huidige en toekomstige marktvraag te voldoen.” zegt Rolf Verspuij, CEO Koninklijke Ahrend. “De lokale expertise op het gebied van houten meubilair en de centrale ligging in Europa waren belangrijke factoren bij het openen van de hub in Praag.”

Compleet geautomatiseerd

Na uitgebreide tests zijn de geautomatiseerde productie- en assemblagelijnen nu volledig in gebruik. De Wood Hub, met een productieoppervlakte van 7000 m2 en magazijnruimte voor 4000 pallets, stelt Ahrend in staat om hoogwaardig houten meubilair te produceren, te sorteren en vervolgens te verzenden.

Milieuvriendelijke productie

De digitalisering van het productieproces biedt Ahrend niet alleen de mogelijkheid om productie te optimaliseren en de productiviteit te verhogen, maar ook om ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door vermindering van afval en energieverbruik.

De nieuw geïnstalleerde machines zijn zuiniger en milieuvriendelijker . Bovendien vermindert de slimme software, die door de automatische productielijn wordt gebruikt, in combinatie met een efficiënte productieplanning, de hoeveelheid afval die ontstaat bij het op maat zagen van de platen. Het afval wordt vervolgens gerecycled door een extern bedrijf en gebruikt in nieuw plaatmateriaal. De nieuwe Wood Hub realiseert een energiebesparing van 50% per product in vergelijking tot voorgaande productiemethodes.

Duurzaam materiaalgebruik

Het basismateriaal voor het meubilair dat wordt geproduceerd in de Wood Hub bestaat voor 50% uit gerecycled hout. hout in dat afkomstig is uit duurzaam beheerde en gecertificeerde bossen. Houtafval wordt gerecycled; het gaat terug naar lokale producenten van spaanplaat. Met behulp van moderne afzuigsystemen wordt de uitstoot van broeikasgassen en stof tot een minimum beperkt.