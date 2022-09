Het is de belangrijkste koffie-innovatie sinds de uitvinding van de koffiecapsule en het belooft de markt radicaal te veranderen: Delica, een dochteronderneming van de grootste Zwitserse detailhandelaar Migros, lanceert CoffeeB, ’s werelds eerste koffie capsulesysteem dat volledig zonder capsule werkt. Het wordt mogelijk gemaakt door een kleine, volledig composteerbare bal van geperste koffie. CoffeeB heeft alle gemakken van conventionele capsulesystemen en garandeert het beste koffiegenot – maar produceert geen afval. De innovatie is nu beschikbaar in Zwitserland en Frankrijk, andere markten staan op de planning om snel te volgen.

Met CoffeeB geeft Delica 36 jaar na de lancering van de koffiecapsule het startschot voor de volgende grote revolutie op de koffiemarkt. Het introduceert het eerste capsulesysteem waarvoor helemaal geen capsule nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt door de “Coffee Ball”: een klein bolletje geperste koffie dat slechts omhuld is door een beschermende laag wereldwijd gepatenteerd door Delica. Dit geeft de Coffee Ball niet alleen stabiliteit – het vormt ook een ideale zuurstofbarrière die beschermt tegen smaakverlies, net als aluminium. Net als de koffie zelf is ook de beschermlaag van natuurlijke oorsprong en dus volledig composteerbaar in de tuin. Binnen een paar weken ontbindt de Coffee Ball tot waardevolle humus. Het systeem wordt gecompleteerd door de CoffeeB Globe koffiemachine met gepatenteerde brouwtechnologie. Coffee B biedt een individuele selectie van variëteiten en verschillende sterktes.

100.000 ton capsule-afval per jaar

“CoffeeB combineert wat voorheen onmogelijk te combineren was in de koffiesector: een volledige smaakbeleving, gemak en zero waste”, zegt de Nederlandse Frank Wilde, hoofd van CoffeeB. “Wereldwijd wordt elk jaar 100.000 ton capsule-afval geproduceerd. Door het elimineren van de plastic en aluminium omhulsels bij CoffeeB, helpt onze innovatieve Coffee Ball om dit enorme probleem aan te pakken.” Tot op de dag van vandaag belandt een groot deel van de huidige koffiecapsules in de vuilnisbak, recyclebaar of niet.

De duurzaamheid van CoffeeB gaat verder dan de composteerbaarheid van de Coffee Balls in de tuin. De machine bestaat grotendeels uit gerecycleerde materialen en kan zo nodig door servicecentra worden gerepareerd. Dankzij het modulaire ontwerp van de machine kunnen ook afzonderlijke technische componenten worden vervangen. Daarbij komt dat het hele systeem en alle koffiesoorten 100% CO2-gecompenseerd zijn. De koffiebonen zijn afkomstig van duurzame teelt en zijn, afhankelijk van de smaak, ofwel Rainforest Alliance of gecertificeerd biologisch en Fairtrade. Natuurlijk zijn ook alle verpakkingen recyclebaar.

Vijf jaar van productontwikkeling

“De eenvoud van het systeem geeft nauwelijks een idee van hoeveel werk erin de ontwikkeling is gaan zitten. Het heeft vijf jaar geduurd van het idee tot het uiteindelijke eindproduct, en natuurlijk waren er ook talrijke tegenslagen,” zegt Caroline Siefarth, R&D team van CoffeeB, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling. “Maar we zijn er meer dan van overtuigd dat elk geïnvesteerd uur het waard was.”

CoffeeB wordt vandaag gelanceerd in Zwitserland en Frankrijk, gevolgd door Duitsland in het voorjaar van 2023. Andere markten staan ook op de planning, aangezien er grote internationale belangstelling is. Wanneer CoffeeB in Nederland wordt gelanceerd, wordt te zijner tijd bekendgemaakt. De Coffee Balls zijn verkrijgbaar in acht verschillende smaken, en de CoffeeB Globe koffiemachine is verkrijgbaar in zwart of wit.