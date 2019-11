Coca-Cola start als eerste frisdrankenproducent ter wereld met innovatieve KeelClip™ verpakking

Vandaag heeft Coca-Cola in Nederland de introductie van de KeelClip™ aangekondigd, een nieuwe minimalistische kartonnen verpakking voor multipacks blik. Met deze stap bespaart Coca-Cola jaarlijks 350.000 kilo nieuw plastic in Nederland en wordt de bestaande omverpakking van plastic krimpfolie vervangen door karton. Het bedrijf investeert ruim 14 miljoen euro in de lokale fabriek in Dongen in een nieuwe bliklijn en verpakkingsmachine, die het mogelijk maken om vanaf volgend jaar deze innovatieve omverpakking te gebruiken. Coca-Cola brengt de KeelClip™ verpakking in de eerste helft van 2020 op de Nederlandse markt en is daarmee een van de eerste ter wereld.

Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland: ‘We werken er aan om onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken. Dit is niet nieuw, we zijn hier al jaren mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan het lichter maken van onze verpakkingen en het verhogen van het gebruik van gerecycled materiaal. De stap om nu ook minimalistische kartonnen verpakkingen voor multipacks te gebruiken, is een hele belangrijke in het verder terugdringen van het gebruik van verpakkingsmateriaal.’

Minimalistische toepassing

De KeelClip™ is 100% recyclebaar en heeft het FSC®-keurmerk (karton van verantwoorde herkomst). Naast dat de nieuwe omverpakking een flinke materiaalbesparing oplevert en het kartongebruik tot een minimum wordt beperkt, heeft het als voordeel dat de blikjes volledig zichtbaar zijn. Coca-Cola zet deze innovatieve stap samen met Graphic Packaging International, de ontwikkelaar van de KeelClipTM technologie.

Fuze Tea in 2020 over op 100% gerecycled plastic

Naast de aankondiging van de KeelClip™, is vandaag ook bekend gemaakt dat alle PET-flessen van Fuze Tea in het eerste kwartaal van 2020 worden gemaakt van 100% gerecycled plastic (rPET)1. Dit levert een besparing op van ruim een half miljoen kilo nieuw plastic en er vindt 40% minder CO2-uitstoot plaats. Een onderdeel van deze duurzamere verpakkingen is dat ook de groene flessen van Fuze Tea Green Tea nu transparant worden, zodat ze beter tot nieuwe flessen kunnen worden gerecycled. Dit is onderdeel van een bredere strategie vanuit het duurzaamheidsactieplan This Is Forward als het gaat om het verduurzamen van verpakkingen. Eind dit jaar zullen in Nederland alle PET-flessen voor minimaal 50% uit rPET bestaan, en waar mogelijk versnelt Coca-Cola deze doelstellingen. Zo kondigde het bedrijf eerder dit jaar aan ook voor de merken Chaudfontaine en Honest over te gaan op flessen van 100% rPET.

1 De PET-fles van Fuze Tea bestaat straks voor 100% uit gerecycled plastic, de dop en het etiket uitgesloten.