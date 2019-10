Alle Chaudfontaine PET-flessen nu gemaakt van 100 procent gerecycled plastic

Volledige recyclebare verpakkingen

‘Dit is een hele belangrijke stap in het verder verduurzamen van onze verpakkingen. Alle verpakkingen uit ons portfolio zijn 100 procent recyclebaar, en we hebben als doel om tegen 2025 al onze verpakkingen te kunnen inzamelen. Dit zodat we ze kunnen gebruiken als waardevolle grondstof voor nieuwe verpakkingen, en omdat we willen voorkomen dat onze verpakkingen op straat of in het milieu belanden. Nog voor het einde van dit jaar zullen al onze PET-flessen voor 50 procent uit gerecycled plastic bestaan. En waar mogelijk versnellen we dit proces en zetten we extra stappen, zoals met onze merken Chaudfontaine en Honest’, aldus Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland.

Minimaal 50% gerecycled plastic in alle PET-flessen

Coca-Cola in West-Europa werkt er naar toe om tegen 2023 minimaal de helft van het materiaal dat wordt gebruikt voor alle PET-flessen te laten bestaan uit gerecycled plastic (rPET). In Nederland zullen alle PET-flessen al eind dit jaar voor 50 procent uit gerecycled plastic bestaan, vier jaar eerder dan aangegeven. Coca-Cola in West-Europa bekijkt de komende tijd hoe en per wanneer het percentage gerecycled en hernieuwbaar materiaal verder verhoogd kan worden. Het streven is 100 procent gerecyclede of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt bespaard in West-Europa.

