Het technologie- en engineeringbedrijf Coolbrook heeft de eerste live pilot uitgevoerd van zijn RotoDynamic-technologie om industriële processen bij hoge temperaturen te elektrificeren. Op 12 december 2022 vond de demonstratie plaats op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De demonstratie markeerde de eerste activering van deze CO2-vrije naftakraker in een industrieel relevante omgeving en vormde het decor voor een nieuw schoon industrieel tijdperk.

De grootschalige proefinstallatie zal de prestaties demonstreren van de RotoDynamic-technologie voor stoomkraken in de petrochemie (RotoDynamic Reactor, RDR) en voor procesverwarming bij hoge temperatuur in verschillende industriële sectoren (RotoDynamic Heater, RDH). De installatie is ontworpen om procestemperaturen van ongeveer 1000 graden te genereren met 100% hernieuwbare elektrische energie, wat een belangrijke mijlpaal is op weg naar CO2-vrije productie in de zware industrie. Dergelijke temperaturen zijn nodig om de verbranding van fossiele brandstoffen te vervangen door elektrificatie in industrieën die als moeilijk koolstofvrij te maken worden beschouwd, zoals de petrochemische en chemische industrie, de cement- en staalindustrie. Wanneer de RotoDynamic-technologie eenmaal op schaal wordt toegepast, kan zij temperaturen van 1700 graden bereiken en meer dan 2 miljard ton aan jaarlijkse CO2-uitstoot verminderen.

“Het was een eer om na tien jaar ontwikkeling onze technologie in actie te kunnen tonen”, aldus Ilpo Kuokkanen, Executive Chairman van Coolbrook. “We hebben geschiedenis geschreven door te bewijzen dat elektrificatie de temperaturen kan leveren die industriële fabrikanten nodig hebben om CO2-vrij te kunnen produceren. Dit moment delen met onze commerciële en academische partners was een cruciaal moment in ons streven naar volledige commerciële productie in 2024.”

Coolbrook werd vergezeld door vertegenwoordigers van zijn partners Shell, ABB, Braskem en CEMEX, en zijn academische partners Budimir Rosic van de Universiteit van Oxford en Liping Xu van de Universiteit van Cambridge.

“Wij zijn verheugd dat de RotoDynamic-technologie van Coolbrook, die centraal staat bij schone industriële productie, met name in moeilijk afbreekbare sectoren, deze mijlpaal heeft bereikt”, aldus Colin Ward, Senior Vice President, Chemicals and Refining, ABB. “Wij zetten ons in om de jaarlijkse CO2-uitstoot van onze klanten te helpen verminderen met 100 miljoen megaton tegen 2030, en dit partnerschap en deze succesvolle pilot tonen met succes een toekomst die wordt aangedreven door elektrificatie.”

“Deze pilot was een fantastisch voorproefje van wat we kunnen verwachten als we de apparatuur van Coolbrook in onze fabrieken inbouwen. Zien hoe de elektrificatie-technologie waarin we hebben geïnvesteerd van theorie naar realiteit gaat, ondersteunt ons Future in Action-programma, gericht op het bouwen van een duurzamere, circulaire toekomst, met als hoofddoel een CO2-nul bedrijf te worden”, aldus Roberto Ponguta, VP Operations van CEMEX. “We kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking voort te zetten en de Coolbrook-technologie in te zetten op onze productielocaties.”

De volgende mijlpaal voor Coolbrooks RotoDynamic-technologie is het inzetten van de technologie in commerciële demonstratieprojecten op klantlocaties die in 2024 operationeel moeten zijn. Coolbrook heeft partnerschappen aangekondigd met Shell, Braskem, CEMEX, Ultratech en ArcelorMittal om de technologie in industriële installaties te versnellen en in te zetten. De volledige commerciële toepassing van de technologie zal naar verwachting in 2025 van start gaan.