Chemelot staat aan de vooravond van een belangrijke transitie; de grondstoffen die hier gemaakt worden, zijn van toepassing op heel veel sectoren. Dat concludeert koningin Máxima na haar werkbezoek aan Chemelot met de focus op circulariteit. Ze wenst het industriecluster alle aandacht die nodig is om de klimaatdoelen te halen.

“De sleutel voor de oplossing van de klimaatproblematiek ligt hier op Chemelot”, bevestigt Chemelot-directeur Loek Radix. Chemelot wil als eerste cluster in Europa klimaatneutraal produceren met circulaire grondstoffen zoals hergebruikt (plastic) afval en biomassa, uiterlijk in 2050. Deze gaan fossiele grondstoffen als aardolie en gas vervangen. Chemelot is koploper qua verduurzaming in Nederland. Koningin Máxima erkent dat de chemie en haar grondstoffen een belangrijke rol in de levens en het welzijn van mensen spelen. De relatie met consumenten noemt ze belangrijk in communicatie: wat u als consument gebruikt, daarvan maken wij de grondstoffen. Als u het niet meer gebruikt, kunnen wij het materiaal hergebruiken voor nieuwe producten. Dat is best ingewikkeld voor veel mensen, in haar ogen.

Afval als grondstof

Koningin Máxima is onder de indruk van de projecten op industriepark Chemelot. Zoals de eerste fabriek wereldwijd van FUREC, Fuse Reuse Recycle, die van niet te recyclen huishoudelijk restafval groene en circulaire waterstof maakt. Zo maakt energiebedrijf RWE van afval de grondstof voor de chemische industrie en dit zorgt voor een vermindering van aardgasverbruik en CO₂-uitstoot. Daarnaast kreeg ze uitleg in de nieuwe fabriek van SABIC Plastic Energy Advanced Recycling, die uit gebruikt plastic pyrolyse-olie maakt, dat weer als grondstof dient voor de naftakraker. Zo blijft plastic in de materiaalstroom en wordt het niet verbrand of gestort. Deze gaat later dit jaar in bedrijf en maakt grondstoffen voor tal van voedselverpakkingen.

QCP was de derde stop in het werkbezoek, waar huishoudelijk plastic afval hergebruikt wordt als grondstof voor nieuwe kunststofproducten. De combinatie van het industriepark en de Brightlands Chemelot Campus maakt Chemelot uniek. Op de campus nam de koningin een kijkje in een laboratorium, waar drinkrietjes zijn gemaakt van tarwestengels en waar een team een chemisch proces ontwikkelt om afvalluiers duurzaam te recyclen. In een proeffabriek kreeg ze uitleg over het proces om duurzame olie van houtafval te maken.

Projecten die verduurzaming versterken

Chemelot is trots op de internationale bedrijven die zich bewust op Chemelot vestigen om onze duurzaamheidsambitie te realiseren. In 2030 zal 25-50% van het aardgas dat als grondstof wordt gebruikt voor de productie van waterstof vervangen zijn door hernieuwbare grondstoffen (op afval en biomassa gebaseerd). Datzelfde jaar zal naar verwachting 15-30% van de nafta vervangen zijn door circulaire en biogene grondstoffen. Het huishoudelijk restafval en PMD van Limburgse huishoudens zal worden ingezet als grondstoffen voor de chemische productie op Chemelot.

Zes projecten zijn volgens de huidige planning zo concreet dat ze in de periode 2024-2028 gerealiseerd worden. Deze zes representeren een gezamenlijk CAPEX-investeringsvolume van meer dan twee miljard euro en driehonderd nieuwe banen.