Coolbrook, een Fins-Nederlands engineering- en technologiebedrijf dat zich richt op industriële elektrificatie heeft een partnerschap gesloten met Linde Engineering, een toonaangevend bedrijf op het gebied van industriële gassen en engineering. Doel van dit partnerschap is om samen te werken aan de ontwikkeling en inzet van Coolbrooks RotoDynamic Reactor (RDR)-technologie om verbranding van fossiele brandstoffen te vervangen door schone elektriciteit in ethyleenfabrieken en daarmee een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de petrochemische industrie als geheel.

Beide bedrijven zijn overeengekomen om de ontwikkeling, industrialisatie en toepassing van Coolbrooks RDR-technologie en de integratie ervan in bestaande ethyleeninstallaties en nieuw te bouwen installaties te versnellen. Coolbrook en Linde zullen hun oplossingen gezamenlijk aanbieden aan grote bedrijven in de petrochemische sector. Bij deze samenwerking zal Coolbrook verantwoordelijk zijn voor alle componenten die gerelateerd zijn aan hun RDR-technologie, zoals de elektrische aandrijving en de eerste fase van de productkoeling. Linde zal vervolgens de bredere integratie van de technologie leiden inclusief de massa- en energie integratie met de downstream installaties en de engineering- en ontwerp activiteiten die hiermee gemoeid zijn.

Het stoomkraken in ethyleenfabrieken is het een van de meest energie-intensieve en CO 2 -uitstotende industriële processen ter wereld. Met Coolbrooks gepatenteerde RDR-technologie is het mogelijk om in stoomkrakers de verbranding van fossiele brandstoffen te vervangen door elektrificatie om de wereldwijde CO 2 -uitstoot met ongeveer 200 miljoen ton per jaar te verminderen. Bovendien verbetert de RDR-technologie de energie-efficiëntie met als doelstelling om de ethyleenopbrengst te verhogen in vergelijking met traditionele kraaktechnologieën.

Coolbrook heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 de RDR-technologie de industriële standaard is. Al eerder kondigde het bedrijf een samenwerking met ABB aan voor de automatisering, digitalisering, elektromotoren en frequentieregelaars voor Coolbrooks RotoDynamic-technologie.

John van der Velden, Senior Vice President Global Sales & Technology van Linde Engineering: “Er is dringend behoefte aan oplossingen om de industrie CO 2 -vrij te maken. Door de technologie van Coolbrook te combineren met de duurzame olefinen technologie van Linde Engineering en de daarmee samenhangende engineering, inkoop en bouw- (EPC) ervaring kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende behoeften van onze klanten en de decarbonisatie van de ethyleenproductie verder stimuleren.”

Joonas Rauramo, CEO, Coolbrook: “We zijn zeer verheugd over onze samenwerking met Linde. Met hen zijn we nog beter in staat om optimale oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Samen kunnen we de RotoDynamic Reactor-technologie van Coolbrook integreren in bestaande en nieuw te bouwen installaties en zo onze klanten ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen.”

Ilpo Kuokkanen, Executive Chairman van Coolbrook, vervolgt: “Deze samenwerking is een volgende belangrijke stap in het realiseren van onze strategische doelstelling om een actief en uitgebreid ecosysteem op te bouwen rond Coolbrooks RotoDynamic-technologie om een snelle commerciële implementatie op industriële schaal mogelijk te maken.”

De RotoDynamic Reactor van Coolbrook is gebaseerd op de gepatenteerde RotoDynamic-technologie van het bedrijf, die ontworpen is om warmte voor hoge temperatuurprocessen te genereren met gebruik van groene stroom, wat een belangrijke mijlpaal is op weg naar CO 2 -vrije productie in de zware industrie. Zodra de technologie op grote schaal wordt toegepast, kan zij de jaarlijkse CO 2 -uitstoot in de zware industrie met meer dan 2 miljard ton verminderen.

De technologie van Coolbrook wordt momenteel getest in een grootschalige pilot op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, waarbij de prestaties van de RotoDynamic Reactor voor de petrochemische sector en de RotoDynamic Heater (RDH) voor procesverwarming bij hoge temperatuur in diverse andere industriesectoren worden getest. De volgende mijlpaal is het inzetten van de technologie in de eerste commerciële demonstratieprojecten op locaties van afnemers, die in 2024 operationeel moeten zijn. Volledige commerciële inzet zal naar verwachting rond 2025 mogelijk zijn.

Met 70 jaar ervaring in stoomkraken en andere petrochemische technologieën heeft Linde Engineering wereldwijd meer dan 70 stoomkrakers gelicenseerd en/of gebouwd. Sindsdien heeft Linde de stoomkraaktechnologie voortdurend verbeterd, opgeschaald en geoptimaliseerd om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. In de afgelopen jaren heeft Linde een routekaart en toolbox ontwikkeld met decarbonisatie maatregelen, die voortdurend wordt verbeterd en uitgebreid. Dit alles om de vereiste transitie naar een volledige broeikasgas-vrije petrochemische industrie mogelijk te maken.

Linde Engineering is wereldwijd een van de weinige technologiebedrijven die zowel technologie, engineering, inkoop en bouw (T-EPC) kan leveren voor een volledig operationele ethyleenfabriek, voor zowel complete installaties als revamp projecten, inclusief downstream installaties, utilities en offsite- installaties.

Foto: Linde Engineering en Coolbrook ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst op Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Afgebeeld van links naar rechts: Dr. Gunther Kracker, Director en Head of Product Management & Cost Estimation Sustainable Hydrocarbon Solutions en Dr. Ing. Marc Schier, Vice President, Head of Sustainable Hydrocarbon Solutions bij Linde Engineering. Daarnaast Ilpo Kuokkanen, Executive Chairman, en Joonas Rauramo, CEO van Coolbrook.