CO2 neutraal bezorgen Domino’s Assen & Rooted

Domino’s Assen, gevestigd aan de Meester P.J. Troelstralaan 199a, bezorgt haar pizza’s vanaf 1 maart 2021 CO2 neutraal. Dit is tot stand gekomen door een samenwerking tussen ondernemer Omid Bahadori van Domino’s Assen en de startup “Rooted” uit Assen.

Omid is al langere tijd bezig met verschillende opties van groen ondernemen, zo heeft hij in zijn filiaal in Meppel alleen maar fietsbezorgers om geen CO2 uit te stoten tijdens het bezorgen. Om in Assen ook de groene kant op te gaan, was het idee van Omid en Rooted om voor Domino’s Assen twintig bomen te planten. Dit om de CO2 uitstoot van de bezorgscooters te compenseren.

Domino’s Assen heeft elke dag twaalf scooters rijden, die gemiddeld 48 kilometer per dag afleggen. Dit jaar wordt er nog ongeveer 175.000 kilometer afgelegd door de pizzabezorgers. Al deze kilometers aan bezorgingen worden door middel van het planten van twintig vijgenbomen gecompenseerd.

Omid ziet de samenwerking met Rooted als een eerste stap richting een duurzame toekomst. Hij hoopt dat meer ondernemers zijn voorbeeld volgen en hun CO2 laten compenseren via www.becomerooted.nl