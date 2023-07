Domino’s Pizza Enterprises Ltd (Domino’s), de moedermaatschappij van Domino’s Nederland, is de eerste restaurantketen (QSR) ter wereld waarbij Science Based Targets zijn goedgekeurd. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke methode van het Science Based Target initiatief, genaamd FLAG (wat staat voor Forest, Land and Agriculture of Bos Land en Landbouw).

Grootste impact = kaas

Domino’s onderzocht haar eigen uitstoot en die van haar toeleveringsketen voordat het stappenplan om de CO2-voetafdruk te verminderen werd opgesteld. Hierbij ontdekte het bedrijf dat bijna 40% van haar uitstoot afkomstig was van zuivel en andere dierlijke eiwitten; voornamelijk van kaas.

Een van de eerste initiatieven die naar aanleiding van de doelen is ontwikkeld, is het zogenaamde Domino’s Dairy Initiative. Binnen dit initiatief werkt Domino’s samen met de zuivelindustrie om de uitstoot bij de productie van kaas voor pizza’s te verminderen. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met het welzijn van de koeien, als de milieu-impact zonder afbreuk te doen aan de bekende smaak. In juni vond de officiële aftrap plaats van het DDI tussen Domino’s en haar belangrijkste partners in kaas. Gezamenlijk wordt er nu gewerkt aan een roadmap.

Elektrische bezorging

Naast het terugdringen van de milieu-impact van zuivel, heeft Domino’s zich ook gecommitteerd aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 65% per verkocht product in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2020. Ook breidt Domino’s het gebruik van elektrische voertuigen in de toeleveringsketen en de bezorgvloot uit. Tenslotte werkt de keten aan de transitie van gasovens naar elektrische ovens.

André ten Wolde, CEO Domino’s Pizza Enterprises Europe: “De ambitie is om het meest duurzame bezorgrestaurant te worden gebaseerd op objectief, wetenschappelijk onderzoek. Daarom wilden we onze emissiereducties laten valideren. Uiteindelijk is het onze ambitie om de maaltijden die onze klanten eten niet alleen betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn, maar ook geen schade toe te brengen aan de planeet. De uitdaging waar we voor staan is groot, maar nu we duidelijke doelen hebben kunnen we meer gestructureerd werken aan de ambitie”.

Het validatieproces omvatte een rigoureus onderzoek en de beoordeling van Domino’s emissiereductiedoelstellingen, om ervoor te zorgen dat ze voldoende ambitieus zijn en in lijn met wat nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. André vervolgt: “Het werk wat we doen om onze impact op de opwarming van de aarde te beperken is niet alleen beter voor de planeet, maar ook een investering in ons systeem. Uiteindelijk streven we naar ‘a better slice’ voor iedereen – van de boeren die de ingrediënten verbouwen en onze franchisenemers die onze maaltijden maken en leveren, tot onze klanten die van onze producten en service genieten.”

Totstandkoming Science Based Targets

Marika Stegmeijer, Chief Environment, Social and Governance (ESG) Officer, geeft aan dat Domino’s nauw heeft samengewerkt met internationale klimaatdeskundigen om de doelen en de route van het bedrijf vast te stellen en te valideren. Hierbij is de hele waardeketen onder de loep genomen, inclusief bedrijfsactiviteiten, franchisenemers en partners in de toeleveringsketen. Hierover zegt ze: “We hebben drie delen in ons bedrijf geïdentificeerd die de grootste impact hebben op het klimaat: onze winkels en activiteiten, het voedsel dat we serveren en de manier waarop dit voedsel wordt geproduceerd. Voor elk van deze gebieden hebben we specifieke doelen gesteld die we tegen 2030 willen bereiken.”