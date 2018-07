Closing the Loop spreekt tijdens VN top in New York

De Nederlandse sociale onderneming Closing the Loop mag op maandag 9 juli haar aanpak pitchen tijdens de VN top over sustainable development. Doel van de top is elkaar te helpen sneller de Sustainable Development Goals (SDGs) te bereiken. Closing the Loop richt zich op het afval vrij maken van de telecom sector en biedt overheden en bedrijven een laagdrempelige manier om hun mobiele telefoon gebruik te compenseren. Daarmee worden tastbare resultaten behaald zoals CO2 besparing, afvalreductie, materiaalhergebruik en inkomen voor arme mensen. T-Mobile is de eerste telecomprovider die samen met Closing the Loop een stap in de goede richting zet.

Aanpak elektronisch afval

In de afgelopen tien jaar werden wereldwijd meer dan 7 miljard mobiele telefoons smartphones geproduceerd. Van alle toestellen die hergebruikt worden, komt twee-derde terecht in landen waar geen verantwoorde recycling-infrastructuur bestaat. Na een derde of soms zelfs vierde leven belanden veel toestellen aan het einde van hun levensduur alsnog op de vuilnisbelt. Closing the Loop, winnaar van de Circular Award 2018, zorgt ervoor dat ook toestellen uit deze landen veilig gerecycled worden.

T-Mobile

De samenwerking met T-Mobile helpt bij het realiseren van de ambitie van Closing the Loop om van de mobiele telefoon het eerste volledige circulaire product te maken. Dankzij de Recycle Deal biedt T-Mobile klanten én de nieuwste telefoon én de mogelijkheid actief bij te dragen aan het reduceren van elektronisch afval. Klanten krijgen de optie na afloop van een contract een toestel terug te verkopen aan T-Mobile, waarna het gerecycled wordt of aangeboden wordt voor hergebruik in samenwerking met Closing the Loop. ‘’De mobiele telefoon is naar onze mening het eerste product dat op mondiaal niveau een gesloten kringloop kan verwezenlijken. T-Mobile is de allereerste in Europa die recyclen van smartphones op deze manier aanpakt. Wij zijn daar ontzettend blij mee. Hopelijk inspireren zij anderen in de sector.’’ Aldus Joost de Kluijver, oprichter van Closing the Loop.

Provincies

Ook de publieke sector heeft een unieke stap gezet richting duurzame telecom. Op 1 juni ondertekenden zeven provincies en twee overheidsdiensten samen een contract bij Centralpoint voor duizenden nieuwe telefoons. Closing the Loop compenseert het grondstofverbruik door afvaltelefoons uit Afrika en Azië op te kopen en verantwoord te recyclen. De nieuwe smartphones zijn wereldwijd de eerste die door middel van een aanbestedingsproces ‘grondstof-neutraal’ worden gemaakt. De verwachting is dat dit een enorme impuls geeft voor circulariteit in de IT sector.